Urgente Una avería del Cercanías deja tiradas a centenares de personas en el último tren desde el Circuit Ricardo Tormo
El Cercanías averiado. LP

Una avería del Cercanías deja tiradas a centenares de personas en el último tren desde el Circuit Ricardo Tormo

El convoy, que estaba programado para las 18:20, sufre un retraso de más de dos horas e impide el regreso a Valencia de los aficionados de MotoGP

Marc Escribano

Marc Escribano

Viernes, 14 de noviembre 2025, 20:20

Comenta

Cuando las cosas se hacen mal y rápido en busca de la foto y el populismo, lo normal es que no salgan bien. Así pasó con el regreso de la línea C3 de Cercanías de Renfe, que reabrió a bombo y platillo por parte del Gobierno. Un servicio que, con sus retrasos habituales, funcionó con aparente normalidad durante el viernes, su primer día.

No obstante, la cosa se torció con el último servicio, el del tren programado para las 18:20 en el apeadero del Circuit. Cientos de pasajeros, incluido un servidor, se montaron al vagón tras haber disfrutado de la jornada de entrenamientos libres de MotoGP, con ganas de regresar a casa para descansar y coger fuerzas para la acción de sábado con las clasificaciones y la carrera al Sprint.

Pero el destino tenía otros planes. El tren de Renfe no se movía. Pasaba el tiempo y nadie decía nada. A la media hora, la gente empezaba ya a bajarse. «Yo me pido un taxi y me piro nano», espetaba un enfadado aficionado.Y es que esa fue la solución para muchos. Pedir asistencia, ya sea a familiares o a vehículos de transporte privado para salir de la ratonera en la que se convirtió el apeadero del Circuit.

El tren, con alguna avería técnica, se quedaba inmóvil durante más de una hora. No parecía haber solución, por lo que los agentes de la Guardia Civil presentes, junto a los pocos trabajadores de la empresa ferroviaria, trataban de explicar en múltiples idiomas cuál era la situación y la forma de mover el convoy: iba a ser arrastrado por otro. Pero para colmo, según agentes personados en el lugar, ese otro tren también tuvo algún tipo de problema a la altura de Loriguilla. Todo esto, a noche cerrada y con nula visibilidad, y unas temperaturas cada vez más bajas, dejando estampas de personas sufriendo y con ataques de ansiedad al verse atrapados sin vuelta a casa.

