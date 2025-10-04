Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Daniel, frente a la intérprete de signos. Irene Marsilla

El reto de vivir sin ver ni oír

Daniel de la Casa es sordociego y reclama más concienciación social con esta dolencia

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:45

Comenta

Daniel de la Casa es uno de los cerca de 600 sordociegos que hay en la Comunitat. Nació sordo y a partir de los ... ocho años empezó a perder visión. No es la única persona de su familia con esta dolencia. Su madre, su hermano y sus tíos son sordociegos. Por eso, desde niño, ha aprendido a comunicarse y a integrarse en la sociedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  4. 4

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  5. 5 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  6. 6

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  7. 7 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  8. 8

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos
  9. 9

    El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores
  10. 10

    La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El reto de vivir sin ver ni oír

El reto de vivir sin ver ni oír