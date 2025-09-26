Qué implica que Valencia sea capital accesible europea

Valencia quiere ser la Ciudad Accesible Europea 2026. Así lo ha anunciado la alcaldesa María José Catalá en la entrega de premios de la ... ONCE. Esta distinción la tiene en estos momentos Viena y la capital valenciana opta a este nombramiento para el año que viene.

Que la gente no espere que el año que viene sea de grandes inversiones en este aspecto porque se trata de un galardón anual con el que la Unión Europea reconoce y distingue a las ciudades que han realizado esfuerzos significativos para mejorar la accesibilidad tanto de las personas con discapacidad como de las personas mayores. Es decir, se mira lo que se ha hecho más que lo que se va a hacer. Se trata de unos premios que promueven la igualdad de acceso a la vida urbana, y fomentan que las ciudades compartan sus mejores prácticas.

En cualquier caso implica que la ciudad continuará impulsando aspectos como el transporte inclusivo, las 'viviendas inteligentes', las aceras sin barreras, los semáforos adaptados y otras muchas virtualidades.

La propuesta ha sido elaborada con la participación de la Fundación Visit Valencia, Valencia Innovatión Capital, la Delegación de Innovación, la Dirección General de Proyectos y la Dirección General de Discapacidad del Ayuntamiento. Tal como ha subrayado la concejala Marta Torrado, «esta candidatura no es solo una oportunidad de reconocimiento, sino la consolidación de Valencia como referente europeo en políticas inclusivas y sostenibles».

¿Por qué Valencia se presenta? Porque en opinión del equipo de gobierno cuenta con una serie de virtualidades que la convierten en una candidata perfecta. Entre esas, se encuentra la inversión de diez millones de euros que plantea el Ayuntamiento de Valencia para mejorar la accesibilidad con 120 proyectos.

La candidatura se asienta sobre tres pilares: la estructura institucional, la innovación tecnológica y la participación ciudadana. En el primer caso, Valencia dispone de una estructura institucional única, con una Dirección General de Discapacidad que trabaja en el ámbito de la Alcaldía, y el apoyo de seis oficinas especializadas de accesibilidad, así como la figura del Defensor del Pueblo para Discapacidades, y la acción del Consejo Municipal, que cuenta con la participación activa del tercer sector.

En segundo lugar, se subrayan las importantes innovaciones tecnológicas que ha implementado la ciudad en este campo, entre ellas, la implantación del proyecto «Spot4Dis City», una solución tecnológica de movilidad sostenible e inclusiva que mejora la autonomía de las personas con movilidad reducida. De hecho, Valencia ha sido la primera urbe del mundo en implementar este sistema Spot4Dis City, que arrancó en febrero de 2024, con el objetivo de facilitar la ubicación de las plazas para personas con movilidad reducida mediante el desarrollo de una inteligencia artificial basada en imágenes de satélite, que cuenta con el apoyo de Google.org.

Además, la ciudad ha impulsado el uso de sistemas de QR Inclusivos multipropósito, especialmente en convocatorias festivas y culturales, para favorecer la participación en la vida social de las personas con discapacidad. Y, asimismo, se ha impulsado el desarrollo del programa REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), un sistema de comunicación directo entre la Policía Local y las asociaciones de personas con discapacidad, que favorecerá la formación del cuerpo policial en el trato y atención a estos colectivos para que cada una de estas entidades cuente con un agente de referencia en València.

El expediente que resume la candidatura señala que Valencia cuenta con más de 100 programas de deporte adaptado y más de 400 niños participando en estos. Por otro lado, supone que los parques son adaptados e inclusivos y que hay dos embarcaciones inclusivas para actividades náuticas.

Uno de los aspectos donde más se va a notar que Valencia es una ciudad es accesible es en el capítulo de movilidad. Ya dispone de casi 3.000 plazas de párking para personas con movilidad reducida, de ellas más de 2.000 están sonorizadas. En este sentido, está incluida en el programa de localización con inteligencia artificial de los sitios de aparcamiento para discapacitados.

Por otro lado, Valencia es también una ciudad accesible porque se calcula que cada año hay 23.000 servicios puerta a puerta para grandes dependientes.

También se dispone en este apartado de 60 pictogramas de turismo para discapacidad intelectual y 20 empleos directos planificados para personas con síndrome de Down y otras discapacidades.

Además, la ciudad cuenta once escuelas infantiles municipales y tres colegios de Educación Primaria con adecuaciones de accesibilidad. También tiene seis rutas turísticas con lengua de signos, lectura fácil y audio.

De manera paralela, Valencia cuenta con más de 122 programas de inclusión activos, entre los que destacan algunos como los titulados 'Educar Sin Límites', dirigido a los centros educativos municipales; 'Por Talento Digital', 'La Mare Que Va' (proyecto gastronómico de inclusión laboral), o la App Movilidad, una aplicación móvil diseñada para mejorar la accesibilidad en la movilidad urbana... entre otros.

La pregunta es qué implicará la accesibilidad. Según el expediente de la candidatura, la ciudad se ha diseñado varios objetivos con la mira puesta en el 2030. Entre ellos, y para este mismo año, se plantea diseñar una plataforma de accesibilidad turística con más de 100 recursos disponibles. También se marca la meta de alcanzar la inclusión educativa.

Valencia busca consolidarse como un referente europeo en políticas inclusivas y sostenibles, integrando la accesibilidad como un pilar de su Plan estratégico de turismo, al tiempo que se busca fortalecer las redes europeas.

En 2026 el objetivo es alcanzar el 96% de accesibilidad urbana con distintos elementos como los semáforos adaptados para las personas que carecen de visión o también las aceras guía. También los cruces pensados para quienes tienen escasa movilidad o las aceras sin obstáculos.

Por otro lado, en 2027 la meta es que la plataforma turística cuente con más de 300 recursos y para 2028 que la inteligencia artificial desarrolle soluciones de accesibilidad incluyendo múltiples pilotos con proyectos de la Unión Europea.

Además, se encuentra el proyecto municipal de habilitación de un centro de interpretación adaptado, que se adecuará frente a las Torres de Serranos, para que las personas con diversidad funcional tengan la oportunidad de conocer este monumento que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad. Este fue el proyecto ganador de los retos GovTech, impulsados por Valencia Innovation Capital para mejorar la vida en las ciudades con tecnologías innovadoras y disruptivas.