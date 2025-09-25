Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Catalá, en el momento del anuncio este miércoles. Irene Marsilla

Valencia competirá por ser Ciudad accesible Europea 2026

Catalá ha anunciado la candidatura para sustituir a Viena el próximo año

José Molins

José Molins

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:54

Valencia va a competir por ser Ciudad accesible europea en el año 2026, ya que, como ha anunciado la alcaldesa, María José Catalá, se ha ... presentado la candidatura para este galardón, para saber si la ciudad logra sustituir a Viena, que este año ha ostentado ese puesto. La alcaldesa ha hecho este anuncio en la gala del Grupo Social ONCE este miércoles en el teatro La Rambleta.

