Valencia competirá por ser Ciudad accesible Europea 2026

Valencia va a competir por ser Ciudad accesible europea en el año 2026, ya que, como ha anunciado la alcaldesa, María José Catalá, se ha ... presentado la candidatura para este galardón, para saber si la ciudad logra sustituir a Viena, que este año ha ostentado ese puesto. La alcaldesa ha hecho este anuncio en la gala del Grupo Social ONCE este miércoles en el teatro La Rambleta.

«La ciudad se ha presentado a ser Ciudad accesible de Europa, Valencia merece ese reconocimiento, lo vamos a pelear», ha señalado Catalá. «La ciudad ha dado un gran paso en accesibilidad, trabajamos de forma trasversal en todas las áreas de gestión para evitar barreras, y los próximos meses serán decisivos, cuando lo consigamos será labor y trabajo de todos», ha apuntado la alcaldesa.

Desde la ONCE han tendido la mano para colaborar con la ciudad en lo posible de cara a preparar esa candidatura, que requerirá de obras en Valencia para eliminar barreras y facilitar el paso a los discapacitados y personas con movilidad reducida.

Por su parte, la gala de premios de la ONCE también dejó el primer encuentro entre el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el de la patronal de empresarios, Salvador Navarro, tras la polémica porque el jefe del Consell le afeara la semana pasada que abandonó el acto de los jóvenes empresarios antes de tiempo. Ayer únicamente se produjo un frío saludo entre ambos. «¿Cómo estás, qué tal todo?», le preguntó Mazón con una sonrisa a Navarro, mientras le daba la mano. Fue el único acercamiento entre ambos.

El presidente llegó directamente desde el parking con 15 minutos de retraso y en los instantes finales de la gala, durante su discurso, tuvo que parar unos segundos porque un asistente empezó a gritar «dimisión» y «a prisión». Mazón le invitó a hablar tranquilamente con él fuera del teatro.