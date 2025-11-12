Reporteros Sin Fronteras premia a LAS PROVINCIAS por la cobertura de la dana

R. V. Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:44 Compartir

«Por vuestra entrega diaria y vuestra labor incansable relatando lo ocurrido con la dana y vuestro compromiso con las víctimas». Este ha sido el 'leit motiv' del premio nacional que la entidad Reporteros sin Fronteras ha concedido a LASPROVINCIAS por su cobertura de la dana. Con motivo del 30 aniversario de su fundación, Reporteros Sin Fronteras España celebró ayer la primera edición de los Premios RSF, que distingue la labor de periodistas, medios e instituciones comprometidos con la libertad de prensa, el derecho a la información, la ética periodística y la lucha contra la desinformación a través de dos categorías: Premio Nacional RSF España y Premio Internacional RSF España.

El jefe de Local de LAS PROVINCIAS, Arturo Checa, ha recogido el premio, compartido con Levante-Emv en representación de toda la prensa local valenciana, en una gala que se ha celebrado en el CaixaForum de Madrid. «Este premio es para todos los periodistas que estuvieron en lo más cruento de la dana, muchos sacando barro en sus casas y al mismo tiempo informando, víctimas y notarios, enfrentándose a un reto sin precedentes, con profesionalidad y compromiso», declaró Checa.

LAS PROVINCIAS ha compartido gala con unos de los periodistas más azotados hoy en día por la falta de libertad. Reporteros que se juegan la vida cada día en Palestina. El Premio Internacional reconoce a los periodistas palestinos de Gaza, representados por Motaz Azaiza, fotoperiodista palestino, y Ola al Zanoun, corresponsal en Palestina de RSF Internacional. La presencia de ambos en el escenario ha desatado una intensa ovaciñon de los presentes en el Caixaforum, que ha contado incluso con la interpretación magistral de dos canciones por parte de Amaral.

Azaiza es una de las voces más influyentes del periodismo palestino que documentó la masacre de Gaza durante meses. En enero de 2024, logró salir de la Franja tras perder a 15 familiares. «Es un gran honor recibir este reconocimiento, y estoy profundamente agradecido por la valoración del esfuerzo de todos los periodistas palestinos en la Franja de Gaza», indica. Al Zanoun, periodista experimentada y corresponsal de RSF Internacional en Palestina, fue desplazada en varias ocasiones junto a su marido, el también periodista Adel al Zanoun, y sus cuatro hijos, debido a la ofensiva israelí. Su vivienda fue destruida en un bombardeo y la reportera resultó herida en una pierna. Hace casi un año lograron salir de la Franja y establecerse en Egipto, donde residen.

El jurado está compuesto por destacadas figuras del periodismo, la comunicación y el ámbito académico, como es el caso del director de ABC y ex director de LAS PROVINCIAS Julián Quirós, Pepa Bueno, exdirectora de El País, Santiago González, director general de Antena 3 Noticias; Maribel Sánchez Maroto, directora de Contenidos Informativos de RTVE; Jordi Juan Raja, director de La Vanguardia; Montserrat Domínguez, exdirectora de Contenidos de Cadena SER; Francisco Moreno, director de Informativos del grupo Mediaset; Mamen Mendizábal, periodista y directora de 'Anatomía de…'; Javier García Vila, director de Europa Press; Rosa María Calaf, reportera y corresponsal; Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE o Joaquín Manso, director de El Mundo, entre otros.