La Generalitat fija en cuatro años el plazo para desarrollar la red de parques inundables que protejan Valencia de las inundaciones

Cuatro años es el tiempo que Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, ha estimado para ejecutar la red de parques inundables que ... protejan Valencia y su área metropolitana de futuras riadas. En un encuentro con empresarios y representantes de Cámara Valencia, Martínez Mus ha dado a conocer nuevos detalles del proyecto de 150 millones que la Generalitat pretende llevar a cabo como complemento a las obras de encauzamiento y canalización que el Gobierno central debe ejecutar en infraestructuras hidráulicas para reducir el impacto de catástrofes como la del pasado 29 de octubre.

El representante del Consell ha mantenido una reunión con el sector empresarial para «poder explicar con detalle y con detenimiento todo el proyecto de parques inundables de la área metropolitana de Valencia» que fue presentado antes de verano y que pretende involucrar a empresas tanto de la Comunitat como de fuera de la región. «Todos estamos de acuerdo en que es un horizonte futuro por el que hay que trabajar», ha explicado Martínez Mus, quien ha indicado que la velocidad de ejecución dependerá en buena parte de la facilidad que se tenga para actuar en cada uno de los 18 sectores territoriales implicados en el proyecto: «Es verdad que alguno de los sectores pueden estar bastante antes porque es más sencillo de de trabajar territorialmente con cada uno de los ayuntamientos».

Asimismo, el repsonsable de Medio Ambiente ha desvelado que parte de la iniciativa será financiada por los proyectos de compensación de derechos de emisión de CO2. Es decir, a través de empresas que tengan que compensar las emisiones emitidas con inversiones en proyectos favorables con el medio ambiente.

Desde la conselleria dirigida por Martínez Mus aseguran que varias compañías internacionales ya han mostrado interés por el proyecto, que estará compuesto, según los planes iniciales, con dos parques (uno en la zona de l'Horta Sud de 18,5 kilómetros desde el Parque Natural de la Albufera hasta Picanya con una segunda zona de 5,5 kilómetros desde la laguna hasta Massanassa y Catarroja y otro que será una prolongación del actual Jardín del Turia hasta el monte de La Vallesa de 10,5 kilómetros de longitud).

El conseller ha recordado que la zona en la que se plantea el proyecto es un área «muy tensionada» tanto en los usos industriales como residenciales. Sin embargo, ha reconocido que la intención del Consell es «preservar todo lo que es la zona de la huerta». En ese sentido, Martínez Mus ha indicado que el suelo de uso agrícola es «perfectamente compatible» con la red de parques inundables.

Pese a contar con el visto bueno empresarial, tras la presentación Martínez Mus ha vuelto a incidir en la necesidad de agilizar las obras de carácter más urgente. «Yo insisto en que el parque o los parques no son la solución, son un complemento a la solución. Quiero insistir en esto porque no quiero que parezca una desmotivación a lo que necesitamos de verdad, que son las obras de encauzamiento, pero aún así, los plazos que nos hemos marcado objetivo sería que en un plazo de cuatro años pudiéramos tener todo el proyecto completado», ha explicado Martínez Mus, quien ha vuelto a reclamar agilidad en las obras de encauzamiento necesarias para evitar futuras riadas.

«Creo que necesitamos un incremento de ritmos, una declaración de urgencia de todas esas actuaciones para que puedan aligerar sus ritmos. Son obras que en condiciones normales ya son largas de desarrollo en el tiempo porque tienen una tramitación ambiental más o menos detallada, pero si no se inician y si no se incrementan los ritmos, esto no va a terminar nunca», ha reclamado Martínez Mus, quien considera que las actuaciones en esas infraestructuras hidráulicas más urgentes, como las que se deben ejecutar en el barranco de la Saleta, pueden prolongarse mucho más de cuatro años.

Por su parte, José Vicente Morata, presidente de Cámara Valencia, ha reafirmado su compromiso con la administración para que se lleven a cabo las actuaciones necesarias con el objetivo principal de trasladar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos respecto a los trabajos de recuperación que se están ejecutando desde hace ya casi un año. «Este desastre no se soluciona en un año. Hay que dar tranquilidad a los ciudadanos de que se está trabajando lo más rápido posible», ha indicado Morata.