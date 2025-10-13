Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Calles inundadas en Alcàsser la semana pasada. JL Bort

La Generalitat fija en cuatro años el plazo para desarrollar la red de parques inundables que protejan Valencia de las inundaciones

Martínez Mus insiste en que el proyecto del Consell debe ser «un complemento» a las actuaciones de canalización que debe ejecutar la Confederación Hidrográfica del Júcar

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:54

Comenta

Cuatro años es el tiempo que Vicente Martínez Mus, conseller de Medio Ambiente e Infraestructuras, ha estimado para ejecutar la red de parques inundables que ... protejan Valencia y su área metropolitana de futuras riadas. En un encuentro con empresarios y representantes de Cámara Valencia, Martínez Mus ha dado a conocer nuevos detalles del proyecto de 150 millones que la Generalitat pretende llevar a cabo como complemento a las obras de encauzamiento y canalización que el Gobierno central debe ejecutar en infraestructuras hidráulicas para reducir el impacto de catástrofes como la del pasado 29 de octubre.

