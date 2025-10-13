Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El CIS da al PP su peor resultado de la legislatura y reduce su diferencia con Vox a solo dos puntos
Calle anegada por el temporal de esta semana, en Picassent. JL Bort

El temporal inunda carreteras y vías ferroviarias en la Comunitat: casi 400 incidencias

La red de transporte de la región ha sufrido las consecuencias del paso de la dana Alice

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 12:01

Comenta

La Comunitat sufre las consecuencias que provoca la meteorología adversa del otoño. Cuando parecía que la región se despedía de la dana Alice, un nuevo episodio de alerta naranja amenaza todo el frente litoral valenciano. Durante el fin de semana y también este lunes son habituales las imágenes de calles anegadas, carreteras cortadas o redes ferroviarias con retrasos e incluso cancelaciones. A este respecto, la Generalitat ha informado que han recibido 400 incidencias en la red de transporte de la región a causa de las fuertes lluvias.

La Generalitat ha atendido desde el inicio del temporal casi 400 incidencias en la red de carreteras autonómica y de la red de Metrovalencia y Tram d'Alacant. Desde el gobierno autonómico han asegurado que durante la mañana de este lunes están activos alrededor de 10 trabajos en una decena de puntos en carreteras autonómicas y provinciales «con pequeños desprendimientos o inundaciones puntuales».

Además, desde la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que la redes de Metrovalencia y el Tram d'Alacant operan con normalidad, aunque el temporal podría provocar cambios en los horarios en caso de la persistencia de las lluvias.

Del mismo modo, desde el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (CEGESEM) ha confirmado que todas las carreteras autonómicas están abiertas. Sin embargo, avisan que se sigue actuando en la Vega Baja (CV-925 y CV-95), El Vinalopó Mitjà (CV-835). En el caso de la Diputaciones se actúa en La Plana Baixa (CV-129), la Canal de Navarrés (CV-589), La Safor (CV-603), La Marina Alta (CV-723) y La Marina Baixa (CV-782).

Tal y como ha informado la Generalitat, l punto más problemático durante la mañana de este lunes ha sido el norte de la provincia de Castellón y las diferentes conexiones con Cataluña por las intensas lluvias. El ejemplo perfecto es la CV-102, una carretera que une Vinarós y Ulldecona, y que ha estado cerrada hasta las 3 de la madrugada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  2. 2

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  3. 3 El Ayuntamiento suspende las clases en las pedanías y zonas inundables de Valencia
  4. 4 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  5. 5 El alcalde de Cullera tampoco entiende los avisos de Aemet: «Nos ha sorprendido mucho»
  6. 6 «Creíamos que el mal olor era de las palomas, pero no que Antonio estuviera muerto dentro»
  7. 7 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  8. 8 La alerta roja de Tarragona obliga a suspender 17 trenes del Corredor Mediterráneo con origen en Valencia y Barcelona
  9. 9

    El tráfico desborda la Pista de Ademuz
  10. 10 La Universitat de València suspende las clases presenciales este lunes por la alerta naranja por lluvias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El temporal inunda carreteras y vías ferroviarias en la Comunitat: casi 400 incidencias

El temporal inunda carreteras y vías ferroviarias en la Comunitat: casi 400 incidencias