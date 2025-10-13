El temporal inunda carreteras y vías ferroviarias en la Comunitat: casi 400 incidencias La red de transporte de la región ha sufrido las consecuencias del paso de la dana Alice

Gonzalo Bosch Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 12:01

La Comunitat sufre las consecuencias que provoca la meteorología adversa del otoño. Cuando parecía que la región se despedía de la dana Alice, un nuevo episodio de alerta naranja amenaza todo el frente litoral valenciano. Durante el fin de semana y también este lunes son habituales las imágenes de calles anegadas, carreteras cortadas o redes ferroviarias con retrasos e incluso cancelaciones. A este respecto, la Generalitat ha informado que han recibido 400 incidencias en la red de transporte de la región a causa de las fuertes lluvias.

La Generalitat ha atendido desde el inicio del temporal casi 400 incidencias en la red de carreteras autonómica y de la red de Metrovalencia y Tram d'Alacant. Desde el gobierno autonómico han asegurado que durante la mañana de este lunes están activos alrededor de 10 trabajos en una decena de puntos en carreteras autonómicas y provinciales «con pequeños desprendimientos o inundaciones puntuales».

Además, desde la conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que la redes de Metrovalencia y el Tram d'Alacant operan con normalidad, aunque el temporal podría provocar cambios en los horarios en caso de la persistencia de las lluvias.

Del mismo modo, desde el Centro de Gestión de Servicios de Movilidad (CEGESEM) ha confirmado que todas las carreteras autonómicas están abiertas. Sin embargo, avisan que se sigue actuando en la Vega Baja (CV-925 y CV-95), El Vinalopó Mitjà (CV-835). En el caso de la Diputaciones se actúa en La Plana Baixa (CV-129), la Canal de Navarrés (CV-589), La Safor (CV-603), La Marina Alta (CV-723) y La Marina Baixa (CV-782).

Tal y como ha informado la Generalitat, l punto más problemático durante la mañana de este lunes ha sido el norte de la provincia de Castellón y las diferentes conexiones con Cataluña por las intensas lluvias. El ejemplo perfecto es la CV-102, una carretera que une Vinarós y Ulldecona, y que ha estado cerrada hasta las 3 de la madrugada.