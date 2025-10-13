Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Michael Cárdenas entra en el portal de su nueva vivienda en Patraix. IRENE MARSILLA

«Es la recompensa a cuatro años de búsqueda»

Michael Cárdenas, de 35 años, acaba de adquirir una vivienda de 150.000 euros en Patraix tras atravesar un arduo proceso: «Llega un momento en que pierdes el ánimo»

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:40

No ha sido un camino fácil. Michael Cárdenas formalizó hace escasas semanas la compra de un piso en Patraix. Se convertirá en la vivienda ... habitual de su familia después de llevar a cabo la correspondiente reforma. Confía en realizar la mudanza dentro de «dos o tres meses». Pese al mayúsculo esfuerzo económico que supone la adquisición de una casa para la inmensa mayoría de la población, este colombiano afincado en Valencia es uno de esos compradores que ha encontrado un hogar por 150.000 euros o menos. «Es la recompensa a cuatro años de búsqueda», comenta.

