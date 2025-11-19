Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
Miembros de UGT y de los equipos directivos de los centros devastados. UGT PV

Reclaman un calendario de obras vinculante para la reconstrucción de los ocho colegios que destruyó la dana

El sindicato UGT PV reúne a representantes de los centros con el director general de Infraestructuras Educativas, el encargado de sacar adelante los trabajos

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:59

Comenta

El área de Educación del sindicato UGT PV ha reunido este miércoles a representantes de los equipos directivos de los ocho centros que quedaron destruidos ... por la dana y a responsables de la Conselleria de Educación. Entre ellos el que asume la labor de la reconstrucción, el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  2. 2

    La televisión se apaga para el Valencia
  3. 3 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  4. 4 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  5. 5 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  6. 6 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  7. 7

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  8. 8

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  9. 9

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso
  10. 10 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Reclaman un calendario de obras vinculante para la reconstrucción de los ocho colegios que destruyó la dana

Reclaman un calendario de obras vinculante para la reconstrucción de los ocho colegios que destruyó la dana