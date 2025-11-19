Reclaman un calendario de obras vinculante para la reconstrucción de los ocho colegios que destruyó la dana

El área de Educación del sindicato UGT PV ha reunido este miércoles a representantes de los equipos directivos de los ocho centros que quedaron destruidos ... por la dana y a responsables de la Conselleria de Educación. Entre ellos el que asume la labor de la reconstrucción, el director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena.

El objetivo del encuentro era analizar la situación de las escuelas -se ha hablado de carencias en las actuales instalaciones provisionales, casi todas de barracones- y durante el mismo se ha pedido «una respuesta urgente, coordinada y efectiva por parte de la administración educativa», tal y como ha informado la organización a través de un comunicado. Exactamente, el sindicato habla de la necesidad de realizar «actuaciones inmediatas para garantizar la seguridad y la continuidad educativa», de diseñar «un calendario público y vinculante de construcción de los nuevos centros, con plazos concretos y seguimiento permanente», de la dotación «urgente» de recursos de personal y materiales y de «soluciones provisionales dignas, como aulas prefabricadas adecuadas o reubicaciones seguras mientras se construyen las nuevas infraestructuras».

En la reunión han participado las direcciones de los colegios Carme Miquel de Algemesí, Blasco Ibáñez de Alginet, L'Horta de Paiporta, Orba de Alfafar, Lluís Vives y Ausiàs March de Massanassa y de los institutos IES Berenguer Dalmau de Catarroja y Alameda de Utiel.

«Las direcciones han expuesto un diagnóstico detallado de la gravedad de los desperfectos sufridos y han podido trasladar todos los problemas que están viviendo en los barracones habilitados provisionalmente, donde las condiciones son insuficientes, inestables y, en muchos casos, incompatibles con una actividad educativa digna», dice el comunicado de UGT, que también ha denunciado «la falta de recursos, la improvisación constante y la ausencia de un calendario claro de actuaciones por parte de la administración».

Durante la reunión, UGT «ha constatado que todavía no existe un compromiso firme ni un calendario de finalización de las nuevas construcciones, lo que prolonga la precariedad y la incertidumbre que soportan diariamente alumnos y docentes». De ahí que entre sus peticiones también figure «la creación de un órgano estable de seguimiento» en el que participen el sindicato, las direcciones y la conselleria «para garantizar la transparencia y la agilidad en todas las actuaciones».