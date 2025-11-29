El realismo del Belén monumental de 1.000 figuras asombra a los primeros visitantes

Admiración, respeto y rostros boquiabiertos. Estas son las sensaciones vividas esta mañana en la primera jornada de exposición del Belén monumental con más de mil piezas que la Fundación Bancaja ... trae de nuevo a Valencia. Durante toda la mañana, niños y mayores han desfilado por la segunda planta del centro cultural en un viaje a la historia antigua de la cristiandad. Este es un Belén que se aleja de sus referencias culturales más populares o simplistas, que nos retrotrae a la autenticidad. A la realidad referenciada en la Biblia.

Esa es precisamente la impresión que se ha llevado Juan, uno de los primeros visitantes, filólogo y profesor madrileño: «Es de una asombrosa fidelidad, se nota que detrás hay un trabajo histórico de calado». Ha quedado muy impactado «porque aparecen detalles como las alcantarillas o la importancia del olivo y la agricultura en esta época». También, «la labor de los carpinteros como José. Y el humilde lugar del nacimiento de Jesús, en discreto contraste con las grandes dimensiones de los palacios».

La perplejidad se percibe igualmente entre los más pequeños. «Están acostumbrados a los pequeños belenes de casa, que son casi una broma en comparación con lo que aquí descubren», ha valorado la madre de Lucía, una pequeña de 11 años que no paraba de hacer preguntas sobre los rincones y personajes que descubre la muestra.

El Belén de la Fundación Bancaja es un conjunto escultórico y monumental que, integrado por más de mil figuras, recrea de forma fiel y detallada los escenarios clave de la historia del nacimiento de Jesús. El proyecto surgió a principios de los años noventa y la materialización de la idea se extendió durante seis años, tres de ellos dedicados a una rigurosa investigación histórica que abarcó el estudio de más de medio centenar de libros sobre la vida de Jesús de Nazaret, lo que garantiza la fidelidad histórica de cada escena.

La exposición aporta al visitante un amplio relato histórico con figuras de barro, yeso, metal y pintura que acumulan más de diez mil horas de elaboración técnica y artesanal. El viaje narrativo se inicia con la Anunciación en Nazaret, pasa por el nacimiento de Jesús en Belén, la Adoración de los Reyes Magos y concluye con la huida a Egipto.

Expuesto por primera vez en Valencia en 1996 el Belén de la fundación bancaja se convirtió rápidamente en un referente, y itinerando posteriormente por numerosas ciudades españolas. Ahora, 30 años después de su primera exhibición en Valencia, el conjunto escultórico vuelve a la ciudad donde fue concebido tras un cuidado trabajo de limpieza, adecuación y restauración como que permite reconstruir un viaje por una gran historia.

El Belén monumental estará abierto al público entre este sábado y el 11 de diciembre. La visita tiene un precio de cinco euros, pero es gratuita para menores de 4 años o acompañantes de personas con discapacidad. El horario es de lunes a domingo, de 10 a 20 horas ininterrumpidamente.