Así reabre el belen de Bancaja tras casi 20 años: más de mil figuras de barro restauradas

Un belén elevado a la categoría de arte. Esa es la joya que expone la Fundación Bancaja en su sede de la plaza Tetuán (en ... colaboración con la entidad banca privada A&G), donde también está siendo muy visitada la muestra de pintura dedicada al valenciano universal, Joaquín Sorolla.

El belén, que se podrá visitar desde este sábado y hasta el 11 de enero, de 10 de la mañana a 20.30 horas de lunes a domingo de forma ininterrumpida, se recoge bajo la leyenda de 'Una historia monumental' y, desde luego ingredientes no le faltan: cuenta con más de mil figuras creadas en barro cocido; un árbol en la zona que recrea el empadronamiento confeccionado con 95.000 hojas de latón pintadas al óleo en tres tonalidades de verde o un majestuoso castillo de Herodes realizado con la técnica tradicional de yesería y estuco y decorado con mosaicos pintados al óleo.

Este Nacimiento, que reproduce de forma cronológica la Anunciación en Nazaret, el Nacimiento de Jesús en Belén, la Adoración de los Reyes Magos y concluye con la Huida a Egipto para eludir la amenaza de Herodes, se pudo ver por primera vez en 1996 y volvió a Valencia en 2006, pero después de 19 años sin recalar en la capital del Turia vuelve para emocionar a nuevas generaciones de valencianos.

«La última vez que estuvo en Valencia, en 2006, el Belén recibió 145.000 visitantes y, desde 1996 ha sumado un millón y medio de visitantes en el periplo que se ha realizado con la exposición del belén en varias ciudades», indica Ana Belén Vidal, coordinadora del montaje y escultora.

Esta obra de arte se materializó después de tres años de estudio y documentación y precisó otros tres años de modelaje y ambientación. Ha viajado por ciudades como Alicante, Segorbe, Madrid, Barcelona, Castellón, Palma de Mallorca, Albacete, Las Palmas, Sevilla, Tarragona, Elche y Alcoi y el periplo terminó en Sagunto.

Intervenciones con pinceles y bisturí

Ahora, para volver a presentar a los valencianos esta obra ideada por el belenista José Luis Catalá y modelada por José Luis Mayo, tal como detalla la coordinadora del montaje, Ana Belén Vidal, que es escultora y restauradora, se han precisado seis meses de restauración y limpieza y dos meses de montaje.

Castillo de Herodes y pajes con los camellos reales. LP

La intervención para la puesta a punto se ha hecho en Mayo, Taller de Arte y en la nave de María Pilar y María José Luna, en la Ciudad del Artista Fallero y también ha puesto su sello Vidal, una limpieza con pinceles y bisturí que ha servido para eliminar pigmentos ajenos a las figuras.

Las figuras se presentan con unos gestos muy humanos y así, por ejemplo en el portal de Belén, José está abrazado a María y la Virgen apoya su cabeza en él. En esa misma escena aparece una figura femenina, la partera, que ayudó a María a traer al mundo a Jesús.

También están muy logrados los soldados romanos o los camellos y uno de estos animales que transportan a los Reyes Magos de Oriente está repleto de juguetes a pequeña escala, como muñecas y caballitos de madera que harán las delicias de los visitantes.

Puerto de El Cairo y portal de Belén. LP

Además, se recrean escenas cotidianas con San José enseñando a los niños el oficio de carpintero; decorados con vegetación muy real, tanto con olivos, como alcornoques, parras, piteras, chumberas o palmeras y se pueden apreciar oficios de la época como los herreros, alfareros o la prensa de la aceituna en las almazaras.

También tienen protagonismo las figuras femeninas. «En aquella época las mujeres no podían salir de casa sin el permiso del esposo. Sólo se les permitía ir al lavadero o la fuente y, precisamente en estos puntos se puede apreciar a una mujer amamantando a su bebé o unos niños con el juego del molino.

El belén, además, juega con las profundidades y los visitantes podrán ver el portal, el interior de una posada, una taberna, una cueva donde los pastores apartaban a las ovejas que van a dar a luz, o unos desiertos donde no faltan los campamentos beduinos.

La sorprendente escena de la Huida a Egipto

La última escena, la Huida a Egipto, es una delicia que sorprenderá tanto a niños como adultos. Se recrea un día de trabajo y de descarga de barcos en el puerto de El Cairo, donde se puede reconocer a un maestro enseñando jeroglíficos egipcios a sus alumnos; operarios descargando mercancía de los barcos o personajes que guardan el grano y cereales en silos.

En este belén monumental se apuesta por reproducir con fidelidad la historia y, buena prueba de ello, es que en la escena inicial se presenta a Jesús y María, cuando se casaron, con la apariencia de 27 y 18 años. Los pastores muestran detalles como las muñequeras, el zurrón horadado y el cuchillo enfundado en un cuerno. Y en el puerto de El Cairo se muestra a un asno dando una coz a un esclavo.

En cuanto a los ropajes que portan los personajes, cabe destacar que han sido diseñados a partir de ilustraciones de William Hole, extraídas de sus libros 'Vida de Jesús' y 'Vida de Nuestro Señor Jesucristo', y de ilustraciones de William Barclay, de su libro 'Jesús de Nazaret'.

Visita de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, al belén de la Fundación Bancaja. Ayto. Valencia

Todas estas escenas las ha podido visitar esta mañana de viernes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que ha querido agradecer a la Fundación Bancaja el trabajo de restauración de este Nacimiento que vuelve a estar expuesto 19 años después de su úñtima presentación en la ciudad.

«Este es un regalo para toda la ciudad y, como alcaldesa, estoy enormemente agradecida por la labora de la fundación y por su esfuerzo en devolver este maravilloso belén a la ciudad».

Localizaciones

Este monumental belén tiene tres ubicaciones: Nazaret, Belén y Egioto.

En Nazaret se reproducen escenas en un poblado de 120 habitantes al pie de la montaña. Las figuras permiten asomarse a la recreación de casas de piedra, herramientas de la época y hábitos de vida diaria. Se aprecian aquí la carpintería de José, la fuente de María, la divulgación del Edicto de Empadronamiento y la Anunciación.

En Belén, se reproduce el momento en que José y María abandonan Nazaret y se asientan en Belén, donde nacerá Jesús. La ciudad de Jerusalén se divisa con las murallas que protegen el templo y palacio de Herodes. Escenas cotidianas como el lavadero, un pastor alimentando a sus ovejas o unos niños jugando son la antesala del establo, escena principal del Belén y en la que se pueden contemplar pastores, los Reyes Magos y el ángel que anuncia la buena nueva.

Y el recorrido por Egipto se inicia con la escena del descanso. José, María y Jesús reposan bajo dos grandes palmeras junto a las tiendas de los beduinos, ya a salvo de la amenaza de Herodes, que con su orden amenazaba la vida de Jesús. Le siguen las escenas del puerto egipcio, los barcos y los silos, para terminar con el paisaje característico de una tierra marcada por el curso del río Nilo.