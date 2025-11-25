Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Condenada a seis años de prisión por intentar matar a su bebé tras prender fuego a la cuna en Massamagrell
Trabajos de montaje del belén de la Fundación Bancaja. LP

El belén monumental de la Fundación Bancaja vuelve a Valencia tres décadas después de su creación

Más de mil figuras artesanales conforman el conjunto escultórico que se expondrá en la sede de la Plaza Tetuán a partir del 29 de noviembre

R. X.

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:33

Comenta

La Fundación Bancaja presentará en su sede en Valencia el Belén Fundación Bancaja. Un conjunto escultórico monumental que recrea los momentos más importantes en torno al nacimiento de Jesús. El belén está integrado por más de mil figuras que representan un amplio relato histórico con piezas artesanales. El viaje narrativo sigue un orden cronológico que incluye la Anunciación en Nazaret, el Nacimiento de Jesús en Belén, la Adoración de los Reyes Magos y la Huida a Egipto.

La iniciativa del Belén Fundación Bancaja surgió a principios de los años 90 y la materialización de la idea se extendió durante seis años, tres de ellos dedicados a una rigurosa investigación histórica que abarcó el estudio de más de medio centenar de libros sobre la vida de Jesús de Nazaret. La ejecución de la obra corrió a cargo de José Luis Catalá, como maestro belenista, y José Luis Mayo en el modelado de las figuras.

Todas las figuras están confeccionadas en barro cocido de forma totalmente artesanal y los ropajes que portan los personajes han sido diseñados a partir de ilustraciones de William Hole y William Barclay. El conjunto permite así recrear de forma fiel y detallada los ambientes, edificios, herramientas y vida cotidiana del Israel de hace más de 2.000 años Expuesto por primera vez en Valencia en 1996, la imaginería del belén vuelve a su ciudad de origen tres décadas después de su creación tras un cuidado trabajo de limpieza, adecuación y restauración. El proceso ha permitido devolver al conjunto la intensidad de color y detalle de su creación originaria.

El Belén Fundación Bancaja, que cuenta con la colaboración de la entidad de banca privada A&G,podrá visitar desde el 29 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026 en la sede de la Fundación Bancaja en Valencia, Plaza Tetuán, 23.

