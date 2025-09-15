À Punt denunciará en los juzgados el robo del vídeo del Cecopi con la grabación de Pradas

La cadena pública autonómica À Punt va a denunciar en los juzgados el uso del vídeo del Cecopi con la grabación de la exconsellera Salomé ... Pradas. La dirección de la Corporación Audiovisual de la Comunitat (CACVSA) ha asegurado en un comunicado difundido este lunes que está recabando toda la información necesaria para llevar a cabo acciones legales que presentará en los juzgados «por la sustracción del vídeo del Cecopi grabado por una cámara de À Punt la tarde del 29 de octubre», señalan.

«La dirección de la cadena pública pretende depurar responsabilidades por lo que considera un hecho muy grave tanto por la acción de sustraer esa información como por filtrarla posteriormente. Este hecho ha puesto en cuestión la profesionalidad de los trabajadores de À Punt y la credibilidad de la cadena en este asunto», expresa la cadena pública en el comunicado.

La jueza de Instrucción 3 de Catarroja, encargada de la investigación judicial de la causa de la dana, Nuria Ruiz, ha reclamado a RTVE y a À Punt el vídeo que la semana pasada salió a la luz, en el que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en el proceso, daba algunas indicaciones sobre el contenido que tenía que llevar el Es-Alert, el mensaje de alerta masivo que llegó a los móviles de la provincia de Valencia a las 20:11.

«Dicha grabación contradice declaraciones prestadas en sede judicial y las circunstancias en que se obtienen, estaban presentes periodistas, los cuales pudieron oír lo que finalmente quedó registrado», asegura la jueza que indica a su vez que con este requerimiento «se cumplirían los estándares jurisprudenciales en orden a la aportación de la grabación».

En el vídeo, que se grabó a las 19 horas del 29-O, se le escucha decir a Pradas que se incluyan en el Es-Alert los perfiles en redes de los canales oficiales para seguir la evolución de la emergencia provocada por la riada. El pasado 10 de septiembre TVE emitió este vídeo en la edición de sus informativos del mediodía, aunque había sido grabado por À Punt y con el acuerdo de que sólo emitiera sin sonido, únicamente como imágenes de recurso, lo que se conoce como un 'mudo'.

En el informativo de la noche de ese 10 de septiembre, À Punt comunicó que la publicación de dichas imágenes vulnera el código deontológico del periodismo televisivo y que ellos no habían emitido ese contenido por secreto profesional. «Lamentamos que nos quieran utilizar una vez más en medio de una pelea con finalidades partidistas y recordamos que siempre estaremos profesionalmente y personalmente al lado de las víctimas», dijo la presentadora. La radiotelevisión valenciana comunicó a su vez que había abierto una investigación para esclarecer la filtración de dicho material.