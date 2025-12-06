Profesores de Francés denuncian las trabas para elegir la asignatura: «Pedimos facilidades porque nuestro alumnado sale mejor preparado»

La Asociación de Profesores de Francés de la Comunitat Valenciana (Flecoval) ha reclamado a la Conselleria de Educación que tome medidas para evitar la reducción ... del alumnado que cursa esta lengua extranjera, en la que está influyendo, a su juicio, la regulación normativa actual. Concretamente, en la interpretación que se hace de la ley de libertad educativa, de las órdenes que regulan las plantillas y de las instrucciones de organización y funcionamiento de ESO y Bachillerato.

A grandes rasgos, se dificulta la creación de grupos que tienen el francés como primera lengua extranjera (y no el inglés) y también que la materia sea elegida como optativa en la ESO y Bachillerato. La imposibilidad de crear nuevos grupos en Primaria o el perjuicio que provoca a los estudiantes de la etapa postobligatoria de cara al acceso a la universidad son otros de los argumentos de la asociación, que defiende que «la enseñanza de lenguas enriquece el conocimiento del alumnado, pues sale mejor preparado para el futuro laboral, algo que aprecian y reclaman las empresas», en palabras de Anne Le Poupon, presidenta de la organización.

En cuanto a Primaria, la docente recuerda que hace años que no se convocan plazas de la especialidad en las oposiciones del cuerpo de maestros, y que tras la entrada en vigor de la ley de libertad educativa, que impone el inglés como primera lengua extranjera, se impide que haya centros que ofrezcan el francés en plano de igualdad. Se mantienen los grupos que existían, pero no se crean nuevos aunque haya demanda y plantilla, por lo que llegará un momento en el que los primeros se extinguirán.

En Secundaria también se ha complicado la elección. Le Poupon recuerda que con la nueva orden de plantillas, que determina la dotación de profesionales para los centros en función de sus necesidades, se permite configurar clases en las que el francés sea la primera lengua extranjera (y por tanto contar con horas de la especialidad) «dependiendo del número de alumnos y bajo la supervisión de la inspección educativa, pero no se establece una cifra concreta, lo que no deja de ser una arbitrariedad, pues el riesgo de que se apliquen criterios distintos es alto».

Sin embargo, el gran obstáculo se derivó de las instrucciones de inicio de curso, que llegaron cuando la dotación de profesorado ya había sido solicitada. Y es que para cumplir con la ley de libertad se obliga a que los estudiantes elijan Inglés obligatoriamente como su asignatura optativa, pues la norma exige cursar al menos un 15% del tiempo lectivo en la lengua de Shakespeare. «Fue un sinsentido del que nos enteramos en junio, cuando las plantillas ya estaban hechas y las matrículas previstas, pues era necesario organizar a corre prisa una asignatura optativa de inglés, lo que no era fácil», recuerda la especialista, que pidió formalmente a la administración que retrasara esta decisión, sin conseguirlo. Además, defiende que semejante vinculación «lesiona la libertad de elección del alumno» y recuerda que es muy habitual que aquellos que quieren Francés como primer idioma ya tienen un «elevado nivel en Inglés».

Además, a estos mismos estudiantes «se les complica y limita el acceso a la universidad», ya que el segundo idioma extranjero sólo pondera para acceder a veinte grados. En cambio, «si tienes Inglés como primera lengua extranjera puedes elegir otra optativa que pondera en muchos más grados», destaca. Química lo hace en 95 o Geografía en 63, por poner algunos ejemplos.

Por último la docente alude «a la situación desastrosa que tiene el Francés como materia optativa», pues forma parte de una especie de cajón de sastre formado por entre seis y catorce materias en función del nivel en la ESO -trece o catorce en Bachillerato- y sólo se puede elegir una. «En la mayoría de los casos, los centros, al impulsar materias de diseño propio, están proponiendo algunas más propias de una oferta de actividades extraescolares, sin tener en cuenta el enriquecimiento que una segunda lengua puede tener para el alumnado, tanto a nivel académico como personal y profesional», dice Le Poupon.

«Los docentes de Francés nos estamos transformando en una especie en vía de extinción en el sistema educativo público valenciano, pues este curso se ha notado esta combinación de dificultades, dando como resultado menos grupos y algunas supresiones de plazas», sentencia la presidenta de Flecoval, que reclama un cambio en la interpretación de la norma que permita hacer hueco a la materia lingüística en Primaria, como sucedía hasta el curso pasado, la desvinculación respecto a Inglés cuando sea primera lengua extranjera o, «si se quiere ser más ambicioso», que ambas tengan la consideración de materia obligatoria en algunos niveles», como ya sucede en otras regiones españolas, como Galicia. «Aunque el panorama no es halagüeño tratamos de resistir como los irreductibles Astérix y Obélix, con el convencimiento de que nuestros alumnos serán los mejor preparados para el futuro», sentencia la especialista