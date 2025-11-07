Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aspirantes durante la prueba escrita de las oposiciones de 2024. Jesús Signes

Educación rectificará la convocatoria de oposiciones para incluir los temas sobre el valenciano

La conselleria justifica la omisión en que los enunciados deben adaptarse a la nueva ley de libertad educativa

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Viernes, 7 de noviembre 2025, 15:59

Comenta

La Conselleria de Educación rectificará la orden que regula las próximas oposiciones de maestros e incluirá los temas relacionados con el valenciano en la especialidad ... de Primaria. Así lo han explicado fuentes del departamento después de que LAS PROVINCIAS informara sobre la omisión de los mismos, que sí se habían contemplado en los procesos selectivos previos aprovechando la potestad de las autonomías bilingües para completar los temarios con hasta seis apartados específicos. Su ausencia había llamado la atención de opositores, academias y sindicatos docentes como el STEPV, que consideró el cambio «un menosprecio» hacia la lengua minoritaria.

