Educación rectificará la convocatoria de oposiciones para incluir los temas sobre el valenciano

La Conselleria de Educación rectificará la orden que regula las próximas oposiciones de maestros e incluirá los temas relacionados con el valenciano en la especialidad ... de Primaria. Así lo han explicado fuentes del departamento después de que LAS PROVINCIAS informara sobre la omisión de los mismos, que sí se habían contemplado en los procesos selectivos previos aprovechando la potestad de las autonomías bilingües para completar los temarios con hasta seis apartados específicos. Su ausencia había llamado la atención de opositores, academias y sindicatos docentes como el STEPV, que consideró el cambio «un menosprecio» hacia la lengua minoritaria.

La explicación que trasladan desde la conselleria es que era necesario adaptarlos al nuevo marco que se deriva de la ley por la que se regula la libertad educativa, algo que se hará a posteriori. Es decir, una vez publicada la orden y no antes, como resultaría más lógico.

«En la convocatoria salió la relación de temas para la especialidad de Primaria tal y como la cita el BOE -los 25 temas que aplican todas las comunidades- pero en las últimas contaba con 29, cuatro más para incluir el ámbito de la enseñanza en valenciano», señalan las mismas fuentes, antes de defender que «no se incluyeron entonces porque había que hacer un ajuste en los enunciados como consecuencia de la publicación de la ley de libertad educativa». Por ello, «próximamente se va a publicar una corrección de errores donde se incluirán esos temas con el nuevo enunciado», ya adaptado al actual marco normativo.

Dicho de otra forma, los aspirantes tendrán que preparar 29 temas en lugar de 25. Y atendiendo a la regulación básica, también será necesario corregir el artículo que alude a cuántos temas al azar debe extraer cada tribunal para que los aspirantes elijan cuál desarrollar, pues si la oposición supera los 25 temas son tres opciones en lugar de dos, cifra que actualmente refleja la convocatoria.

La explicación que traslada la conselleria casa bien con el tema 26, pero no tanto con el resto. Este versaba sobre los programas de educación plurilingüe de la Comunitat, incluyendo sus documentos organizativos, como el proyecto lingüístico (la distribución del peso de las lenguas) o el plan de normalización (medidas no curriculares para fomentar el uso del valenciano). Y es que su regulación ha cambiado con la nueva ley. Los porcentajes son diferentes y el plan de normalización pasa a ser un documento de centro en el que más que promocionar una de las cooficiales se regula cómo se usan fuera del ámbito curricular (comunicaciones o documentos internos, por ejemplo). Y siempre respetando la voluntad de los interlocutores.

En cuanto al 27, se centraba en los enfoques didácticos para la enseñanza de la lengua en aulas multilingües (aprendizaje integrado de aspectos comunes, como la gramática), y el 28 en la diversidad lingüística y sus implicaciones en las aulas, aspectos que escapan del alcance normativo de la citada ley. Lo mismo se puede aplicar al 29, que era el propio del área de Lengua y Literatura Valenciana y aludía al desarrollo de las competencias básicas de la asignatura, los contenidos y los criterios de evaluación.