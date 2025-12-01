Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un profesor en un aula. LP

Profesores denuncian que no han cobrado la nómina durante más de tres meses

El CSIF advierte que la situación afecta a funcionarios en activo, interinos y personal en diversas situaciones administrativas

R. V.

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 10:09

Profesores de Educación Secundaria han denunciado que llevan meses (en algunos casos más de tres) sin cobrar las nóminas. En este sentido, la Central Sindical ... Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de una situación «grave, insostenible e inadmisible» que afecta al personal docente de la Comunitat Valenciana, tras detectar un incremento alarmante de incidencias relacionadas con retrasos y falta de pago en sus nóminas. Según han denunciado desde el sindicato, «hemos recibido numerosas quejas por parte de profesionales que llevan meses sin cobrar —en algunos casos más de tres—, con las consecuencias económicas, personales y laborales que este problema está generando entre el colectivo educativo».

