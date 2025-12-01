Profesores denuncian que no han cobrado la nómina durante más de tres meses

Profesores de Educación Secundaria han denunciado que llevan meses (en algunos casos más de tres) sin cobrar las nóminas. En este sentido, la Central Sindical ... Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado de una situación «grave, insostenible e inadmisible» que afecta al personal docente de la Comunitat Valenciana, tras detectar un incremento alarmante de incidencias relacionadas con retrasos y falta de pago en sus nóminas. Según han denunciado desde el sindicato, «hemos recibido numerosas quejas por parte de profesionales que llevan meses sin cobrar —en algunos casos más de tres—, con las consecuencias económicas, personales y laborales que este problema está generando entre el colectivo educativo».

Desde CSIF han explicado que las reclamaciones recibidas proceden de funcionarios en activo, interinos y personal en diversas situaciones administrativas, y abarcan tanto impagos parciales —complementos o conceptos retributivos no abonados— como casos en los que la nómina completa no ha llegado al trabajador. Esta situación, señalan, está afectando a cientos de docentes que continúan desarrollando su labor pese a la incertidumbre económica y la falta de respuesta por parte de la administración.

Ante esta oleada de incidencias, el sindicato ha habilitado un formulario para que los afectados registren sus casos de manera formal. El objetivo es recopilar datos concretos, trasladarlos de forma inmediata a la Conselleria de Educación y exigir una solución que garantice el pago íntegro, puntual y actualizado de todas las retribuciones pendientes.

«Hablamos de trabajadores con familias, con hipotecas, con gastos básicos y no es asumible que los profesionales que sostienen el sistema educativo tengan que vivir sin saber cuándo van a cobrar por su trabajo», han criticado desde CSIF, que han insistido en que «estamos ante una situación absolutamente inaceptable en cualquier administración pública».

La central sindical solicitará además una reunión urgente con la Dirección General de Personal Docente para reclamar explicaciones sobre los motivos de estos impagos y exigir un calendario de regularización inmediato. «La Conselleria debe actuar ya, reconocer la gravedad del problema y garantizar que ningún docente vuelva a verse en esta situación de vulnerabilidad económica», señalan desde la organización.

Desde CSIF han recordado además que el profesorado valenciano ya figura entre los peor remunerados del país, circunstancia que se agrava al añadir retrasos retributivos y nóminas incompletas. Una falta de estabilidad salarial que, según CSIF, «contribuye a la desmotivación, frena la captación de talento y deteriora la calidad del sistema educativo».

«Exigimos una solución urgente y el pago inmediato de todo lo adeudado. No vamos a permitir que quienes sostienen las aulas sean quienes paguen la mala gestión de la administración», han reseñado desde la central sindical, que han recordado además que para el próximo 11 de diciembre se mantiene la convocatoria de huelga «si la Conselleria no se sienta a negociar mejoras salariales y de condiciones laborales antes de esa fecha». «Aunque a nivel estatal ya se han logrado avances retributivos tras las movilizaciones impulsadas por el sindicato, la parte autonómica sigue pendiente y es la Generalitat quien debe cumplir ahora con su responsabilidad», han aseverado.