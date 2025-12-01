Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un alumno participa en la prueba de control industrial de las CVSkills celebradas en 2023. Jesús Signes

El éxito imparable de la FP: la mitad de alumnos trabaja el primer año

Los grados relacionados con el sector industrial, el transporte y la informática destacan en términos de inserción

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:10

La empleabilidad sigue siendo el gran atractivo de la Formación Profesional y no tiene visos de tocar techo, según se desprende de la última actualización ... de la estadística que analiza la inserción laboral de los graduados, publicada la pasada semana por el Ministerio de Educación. Más de la mitad de los estudiantes valencianos está trabajando pocos meses después de conseguir su título superior (después de un medio o al acabar Bachillerato, por regla general), un volumen que se eleva hasta llegar, casi, a siete de cada diez una vez transcurridos cuatro años. Además, son empleos de calidad, pues la mayoría de los contratos son indefinidos. Y en lo que se refiere a los más atractivos en términos de inserción, destacan las familias de Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento y Transporte.

