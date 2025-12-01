El éxito imparable de la FP: la mitad de alumnos trabaja el primer año

La empleabilidad sigue siendo el gran atractivo de la Formación Profesional y no tiene visos de tocar techo, según se desprende de la última actualización ... de la estadística que analiza la inserción laboral de los graduados, publicada la pasada semana por el Ministerio de Educación. Más de la mitad de los estudiantes valencianos está trabajando pocos meses después de conseguir su título superior (después de un medio o al acabar Bachillerato, por regla general), un volumen que se eleva hasta llegar, casi, a siete de cada diez una vez transcurridos cuatro años. Además, son empleos de calidad, pues la mayoría de los contratos son indefinidos. Y en lo que se refiere a los más atractivos en términos de inserción, destacan las familias de Informática y Comunicaciones, Instalación y Mantenimiento y Transporte.

Son algunas conclusiones del análisis que cada año impulsa el departamento estatal gracias a un convenio de colaboración con la Seguridad Social, que le permite cruzar datos sobre empleabilidad con las sucesivas promociones de estudiantes durante cuatro años. Con la publicación se completa el seguimiento de la promoción que acabó en el 2020-2021, se amplían los datos de la del 2021-2022 y se incluyen los primeros de la del 2022-2023.

Empezando por estos últimos, el 54,4% de los valencianos que consiguieron su título a mediados de 2023 estaba en situación de alta laboral en marzo de 2024 (dentro del primer año), porcentaje que se elevó al 60,3% en marzo de 2025 (segundo año). Lógicamente la estadística ya no da más datos, pues la siguiente oleada será en marzo de 2026 (tercer año). Hay que remontarse a una promoción anterior (2021-2022) para encontrar el dato más actual pasados tres años: 64,6% en marzo de 2025. En cuanto al cuarto, el último existente es el de la cohorte del 2020-2021: 66,9% en marzo de 2025. En todos los casos se trata de los valores más altos de la serie histórica, con la única excepción del último porcentaje, pues la promoción previa (2019-2020) alcanzó una inserción del 71% pasados cuatro años.

En cuanto a los grados medios existe una mayor variabilidad, y aunque los porcentajes se sitúan entre los valores más elevados, no son de récord. Se observa recurriendo a los mismos periodos: el 34,9% de los egresados en 2023 estaba trabajando dentro del primer año -hay dos registros ligeramente superiores en la serie histórica-, el 40,7% durante el segundo, el 57,1% de los que acabaron en 2022 a lo largo del tercero y el 62,6% de los que finalizaron en 2021 en el cuarto.

En cuanto a los contratos, entre los trabajadores por cuenta ajena son indefinidos en el 79,5% de los casos durante el primer año (86,1% en el cuarto). Y si se observan los datos por familias, centrándose únicamente en la última promoción, destacan los grados de Transporte y Mantenimiento de Vehículos (incluye también ferroviario, de barcos y aviones), Informática y Comunicaciones (Desarrollo de aplicaciones y de redes) e Instalación y Mantenimiento (Mecatrónica o Instalaciones Térmicas y Fluidos). Hasta hay inserción relevante antes de la graduación, por ejemplo, alumnos contratados en empresas en las que hicieron prácticas.