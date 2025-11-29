Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El precio de la luz se desploma este sábado con una media por debajo de los 90 euros/MWh: las horas más económicas para enchufar los electrodomésticos
Arrozales de la Albufera. Jesús Signes

La producción de arroz en la Albufera vive una de sus peores crisis con una merma del 20% y los costes disparados

Los expertos aseguran que las ayudas europeas apenas cubren un tercio de los gastos de producción, mientras las compras a países asiáticos generan «competencia desleal»

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Cultivar arroz en la Albufera y que el negocio salga adelantes es una misión tan complicada que se acerca poco a poco a lo imposible. ... Y es que los expertos en el negocio de los arrozales dentro del parque natural han alertado de la «asfixia» que sufre el sector. Técnicos y agricultores participaron en las jornadas 'Albufera. I ara què' organizadas por el Comité Científico del paraje, y aseguraron que la producción esta campaña ha descendido un 20% mientras sus costes de producción aumentaron en un mismo porcentaje. Además, alertaron que el rendimiento de los terrenos descendió entre un 40 y un 70% según el sector analizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía registra el domicilio del anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  2. 2 Parricidio de San Marcelino: 15 años de prisión por matar a su madre con una fregona y un cojín
  3. 3 Pradas señala al exjefe de Bomberos como el técnico que paró el Es Alert a las 19 horas del 29-O: «Lo vio contraproducente»
  4. 4

    Mazón y Vilaplana se quedaron dos horas de tertulia en El Ventorro después de comer
  5. 5

    Los Santos Juanes impresiona a sus primeros visitantes: «Es una maravilla, no había visto nada igual»
  6. 6

    Pérez Llorca enseña sus cartas: borra a Mazón de su investidura y deja sin discurso a PSPV y Compromís
  7. 7

    Dudas y certezas sobre la muerte de la niña tras ser atendida en una clínica dental de Alzira
  8. 8

    Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real
  9. 9 Qué hacer este sábado en Valencia: ferias, mercadillos y un castillo de fuegos
  10. 10

    Las cámaras de la Zona de Bajas Emisiones de Valencia se activarán el lunes sin multar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La producción de arroz en la Albufera vive una de sus peores crisis con una merma del 20% y los costes disparados

La producción de arroz en la Albufera vive una de sus peores crisis con una merma del 20% y los costes disparados