El Comité Científico de la Albufera acorrala a la CHJ para que invierta en el paraje

Las administraciones debían dar la cara en la última ponencia antes de la clausura de las jornadas 'Albufera. I ara què?' organizadas por el ... Comité Científico del parque natural. Ayuntamiento de Valencia y Generalitat ofrecieron la versión esperada: una actitud de escucha y comentarios de compromiso por la causa que falta que se materialicen. Sin embargo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha mostrado una actitud más beligerante donde ha utilizado sus argumentos para echar las responsabilidades en la gestión a la Generalitat y defenderse de las acusaciones de falta de inversión por parte de los técnicos.

Los ponentes han sido Miguel Polo (CHJ); Carlos Mundina, concejal del Área de Mejora Climática y Gestión del Agua del Ayuntamiento de Valencia; y Carles Borrás, subdirector del Medio Natural y Animal de la conselleria de Medio Ambiente (Generalitat). Moderaba el presidente de Junta Rectora de la Albufera, Carles Sanchís, quien ha comparado la inversión entre la Albufera y Doñana como un ejemplo de infrafinanciación del paraje.

Mundina y Borràs han hecho un breve repaso de las medidas en marcha dentro del paraje por parte de sus administraciones. Sin embargo, Polo ha pasado al ataque durante sus intervenciones: «La última vez que participé en una jornada sobre Albufera conté las cosas que tenía la CHJ en marcha y una tercera persona me dijo: primero la laguna y después el río. Evidentemente la Albufera es muy importante, pero los ríos también».

Carles Sanchís, presidente de la Junta Rectora y moderador, ha asegurado que Polo no incluye la Albufera en las cuencas del Júcar y el Turia. El presidente de la CHJ ha enfatizado que «se cuenta terreno de dominio público hidráulico de aquellos que se ven afectados por avenidas ordinarias, tal y como marca la norma. La Albufera ante una avenida ordinaria no se ve afectada». Sanchís le ha contestado que los científicos «estamos por encima de la norma, y si existen comportamientos de flujo superficiales adicionales, debemos tenerlos en cuenta».

Además, el presidente de la CHJ ha asegurado que el Estado lleva en los últimos años «más de 600 millones de euros invertidos en medidas para mejorar la situación de la Albufera». Ha citado varias medidas, entre ellas la finalización de obras de unos tanques de tormenta que tendrían que haberse terminado hace 13 años. Respecto a esa obra, ha defendido el papel de Teresa Ribera para reactivar los trabajos tras un problema con los contratistas. «Si se reactivó es obra necesaria, fue gracias a la exministra».

Polo ha defendido que la CHJ «está detrás de muchos estudios y convenios en la Albufera». Respecto a aumentar los filtros verdes que reclaman los técnicos, el presidente de la CHJ ha recriminado a la Generalitat que no tenga ninguno de su propiedad, como sí tiene el Ministerio de Transición Ecológica con el Tancat de la Pipa o de Milia. Y respecto a los aportes de agua, Polo ha sido contundente: «Estas jornadas se ha hablado del nivel de fósforo en el paraje, y se sabe que las mayores concentraciones están próximas al lago. La orla perimetral es una buena medida, pero es cosa de la Generalitat hacer el proyecto y el Estado lo ejecuta. Estamos a la espera del proyecto para realizar el informe de impacto ambiental».

Sanchís no ha podido evitar responder a la temática de las inversiones: «Lo que reclamamos es un plan de choque porque es evidente que hay una obligación por las normas europeas a llegar a un buen estado ecológico del lago. Entonces, ¿están haciendo las administraciones lo posible para llegar a ese estado ecológico?».

Polo, que parecía sentirse a gusto en este sistema improvisado de derecho a réplica ante tanta intervención, ha vuelto a cargar contra la Generalitat: «Quién primero que tiene que aclarar qué es lo que quiere es el gobierno autonómico. Hoy mismo me ha llegado una copia de una serie de exigencias en Les Corts al Ministerio entre las que se incluye: Les Corts exige al Gobierno de España que construya las infraestructuras hidráulicas para proteger agricultores y ganaderos. Esto iría en sentido contrario a la idea de retranquear el Poyo que secunda este comité. También exigen al Estado a permitir la aplicación de unos plaguicidas al nivel de las importaciones asiáticas. Todo lo contrario a lo que pedís en materia de cultivo del arroz para reducir contaminantes».

En un ambiente un tanto incómodo, llegaba el turno de palabra del público, donde los técnicos han tratado de calmar las aguas. «Las recomendaciones que os presentamos no son un palo, son una zanahoria. No vamos contra una administración. Deberías ver estas recomendaciones como un apoyo para ponerse a trabajar, no como un ataque. O pegamos el empujón todos juntos o perdemos la oportunidad de proteger la Albufera», ha sintetizado a la perfección Antonio Camacho. «Los valencianos queremos un lago de buena calidad», apuntaban desde el público, y añadía Eva Tudela , de Acció Ecol.logista-Agrò: «Ilusa de mi pensaba que la gente con poder de decisión que se ha sentado ahí iban a decir qué cosas se iban a empezar».

El presidente de la CHJ, en su última intervención, ha concluido: «Estáis centrando todo a Miguel Polo. Vosotros habláis de un lago, nosotros tenemos más de 50.000 kilómetros cuadrados de cuenca que nos preocupa».