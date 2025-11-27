Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Miguel Polo, del día que testificó ante el juzgado de Catarroja. Irene Marsilla

El Comité Científico de la Albufera acorrala a la CHJ para que invierta en el paraje

Miguel Polo asegura que la mayoría de propuestas de los técnicos «son competencia de la Generalitat» y muestra una actitud defensiva durante sus intervenciones

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:12

Las administraciones debían dar la cara en la última ponencia antes de la clausura de las jornadas 'Albufera. I ara què?' organizadas por el ... Comité Científico del parque natural. Ayuntamiento de Valencia y Generalitat ofrecieron la versión esperada: una actitud de escucha y comentarios de compromiso por la causa que falta que se materialicen. Sin embargo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, ha mostrado una actitud más beligerante donde ha utilizado sus argumentos para echar las responsabilidades en la gestión a la Generalitat y defenderse de las acusaciones de falta de inversión por parte de los técnicos.

