Esther Rojo, durante una entrevista con LAS PROVINCIAS.

Esther Rojo, durante una entrevista con LAS PROVINCIAS. JESÚS SIGNES

El primer discurso de la magistrada valenciana Esther Rojo: «Es una obligación restaurar la confianza de las mujeres en el sistema»

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género alerta de la «desconfianza» de las víctimas de la lacra machista tras los fallos de las pulseras, pero incide en que su seguridad «no depende de una sola medida»

Pablo Alcaraz

Pablo Alcaraz

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:43

Comenta

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Rojo, ha remarcado la necesidad de que las víctimas de la lacra machista vuelvan a confiar en el sistema de protección tras los fallos de las pulseras para mantener el alejamiento de sus maltratadores. Rojo ha realizado este alegato en su primera declaración institucional en el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres apenas dos semanas después de su nombramiento. «Es una obligación de las instituciones que estamos implicadas de forma activa en la lucha contra la violencia de género restaurar la confianza de las mujeres en el sistema, devolverles la tranquilidad; no están solas y deben denunciar», ha manifestado.

