El primer discurso de la magistrada valenciana Esther Rojo: «Es una obligación restaurar la confianza de las mujeres en el sistema»

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial, Esther Rojo, ha remarcado la ... necesidad de que las víctimas de la lacra machista vuelvan a confiar en el sistema de protección tras los fallos de las pulseras para mantener el alejamiento de sus maltratadores. Rojo ha realizado este alegato en su primera declaración institucional en el Día Internacional para la Eliminación de la violencia contra las Mujeres apenas dos semanas después de su nombramiento. «Es una obligación de las instituciones que estamos implicadas de forma activa en la lucha contra la violencia de género restaurar la confianza de las mujeres en el sistema, devolverles la tranquilidad; no están solas y deben denunciar», ha manifestado.

«Nos compete a todos/as estar vigilantes ante los posibles fallos, detectarlos y resolverlos de manera eficaz y aprender de los errores para avanzar en la lucha contra esta lacra», ha insistido en otra parte del discurso.

Las primeras palabras de Rojo en este 25 de noviembre, el Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha ido dirigidas a todas las mujeres víctimas de la lacra machista, sus hijas e hijos y sus familias. En nombre del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha querido expresar el dolor «por todas las vidas truncadas por la sinrazón de esta violencia»; así como mostrar todo el apoyo a las mujeres que la siguen padeciendo, «muchas de ellas en silencio».

No obstante, la jueza valenciana ha enviado un mensaje de esperanza alegando que todas las mujeres que son víctimas pueden salir de la espiral de la violencia. «Y aunque el camino no es fácil, les aseguro que merece la pena intentarlo», ha aseverado tras indicar que ello pasa por romper el silencio, pedir ayuda a su entorno más cercano y por denunciar los malos tratos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o directamente en el juzgado de guardia.

Rojo ha abordado la polémica sobre los fallos en las pulseras de los agresores machistas que ha sacudido el país en los últimos meses, aunque sin citarlas explícitamente. La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se ha referido a esta problemática diciendo que se han producido «situaciones que han generado desconfianza en los sistemas de protección de las víctimas de violencia machista» antes de lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las mujeres.

«La denuncia -única forma que tiene la justicia para conocer que existe una situación de maltrato- permite activar un complejo sistema de ayudas y de protección; y las medidas que se pueden adoptar para proteger a la víctima son diversas. Es decir, la seguridad de estas mujeres no depende de una sola medida», ha asegurado.

La parte final del discurso de Rojo para este 25-N ha servido para recordar que ya se encuentra en marcha el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género por lo que «debemos aunar nuestros esfuerzos para proteger y atender a las víctimas, pero también para prevenir la violencia machista, poniendo el énfasis en la educación de nuestros hijos e hijas». «Educando en el respeto al otro y en valores como la igualdad, caminaremos hacia una sociedad más justa y sin violencia y, por lo tanto, hacia una sociedad más libre», ha concluido.