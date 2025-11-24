Las mujeres que evitan que maten a más mujeres

Juan Antonio Marrahí Valencia Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:49 Comenta Compartir

Lo que falla sale siempre a la luz: crímenes machistas sin aviso previo, la descoordinación entre administraciones que acaba con una mujer muerta, los recientes errores de las pulseras de maltratadores… Pero ¿y lo que sí funciona? El hombre al que sorprendieron a tiempo con un bidón de gasolina para quemar a su familia, el localizado en el extranjero tras encerrar a una víctima valenciana, aquel al que la voz de una policía hizo desistir en su voluntad de quebrantar el alejamiento…

Son los crímenes potenciales evitados, «decenas al cabo del año», según las expertas consultadas. Tanto 'in extremis' como con la labor dilatada de contactar con el maltratador y ser «su sombra». O la de apoyar a la víctima con el suficiente tacto y humanidad como para que se decida a denunciar, se sienta protegida y persista hasta la condena del autor.

Detrás de ese esfuerzo hay mujeres como Marta Chumillas, jueza especializada de Valencia, la comisaria de Policía Local Estefanía Navarrete, la guardia civil Marta Corredoira o la policía nacional María (omite su apellido por seguridad). Ellas son los escudos del machismo más peligroso. Su labor oscila entre la advertencia, la psicología, algo de espionaje y control y mucha intuición y anticipación. Con una responsabilidad que no cesa al salir del trabajo y se alarga en sus hogares. Conocemos, de cerca, a las mujeres que protegen a las mujeres.

Marta Chumillas Jueza de Violencia Sobre la Mujer en Valencia «Hay una sobrecarga de trabajo y faltan más medios»

Lleva media vida al servicio de la Justicia. De joven ya detestaba los roles de género y hoy pone las cosas en su sitio «con imparcialidad» desde uno de los juzgados de violencia contra la mujer de Valencia. No lo tiene fácil, pues las tomas de declaración de todos los implicados en cada caso «son costosas» y muchas veces «las víctimas necesitan su tiempo». Y se suma el cambio legal sobrevenido en octubre por el cual los juzgados como el suyo padecen «una sobrecarga de trabajo». Añaden a su carga habitual de competencias asuntos de agresiones sexuales de hombre a mujer, trata de mujeres o mutilaciones genitales, entre otros.

La magistrada urge al Gobierno «más jueces y funcionarios». Más medios. De lo contrario, «la justicia es más lenta para la víctima y el profesional lo vive con estrés y preocupación». Pone el ejemplo de las penosas guardias, «con trabajo casi ininterrumpido de 9 a medianoche y hasta 21 asuntos en una jornada». También apremia a «mejoras técnicas» en las pulseras que garantizan los alejamientos «porque han dado problemas desde siempre».

La jueza detecta que en los últimos años las mujeres «están más informadas y saben mejor qué no deben tolerar o las vías para denunciar». No obstante, «sigue habiendo mucho machismo» que, llevado a las redes, deja problemas como quebrantamientos de incomunicación «con un ‘like’ de Instagram o poniendo mensajes a las víctimas en el concepto de un ‘Bizum’ de 20 centímos».

Ampliar La jueza Marta Chumillas, en uno de los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Valencia. J. L. Bort

La mayor satisfacción a su enorme esfuerzo en horas y responsabilidad es «el agradecimiento de una mujer escuchada» o «lograr que un maltratador admita que ha hecho las cosas mal y entienda que debe asumir unas consecuencias». En su trato con los agresores, "intento asegurarme de que ha entendido bien las cosas". En especial, la prohibición de respetar un alejamiento "aunque la víctima diga que le ha perdonado".

Marta Chumillas también demanda "una mejor coordinación de todos los servicios públicos" implicados en la asistencia a las víctimas. También que se ponga en marcha la figura del facilitador, el técnico acompañante encargado, por ejemplo, de apoyar en las declaraciones de víctimas o testigos con discapacidad intelectual. "Y hay que seguir insistiendo en la educación", la raíz esencial del problema

Marta Corredoira Guardia civil de la Compañía de Sueca «Lo capturamos cuando ya tenía el bidón de gasolina»

Gallega de 42 años y afincada en Valencia, se licenció en Psicología antes de vestir de verde. Ingresó en la Guardia Civil con 24 años y lleva ya casi una década protegiendo a víctimas de malos tratos, hoy en el equipo de la Compañía de Sueca que atiende a 800 mujeres del sistema repartidas por los pueblos de La Ribera.

«Sin la protección que ejercemos el número de crímenes sería mayor. Seguro. Yo creo que cada año evitamos en nuestro equipo decenas de agresiones», reflexiona. Como el caso de 2024 en el que un agresor quebrantó su alejamiento por segunda vez y anunció a su víctima por teléfono: «Voy a ir a por ti». Marta salió de paisana a la calle. «Hubo un amplio despliegue porque el hombre no estaba localizado. Trabajamos muchos compañeros, se organizó contravigilancia junto a la casa de la víctima y al final lo localizamos en otra casa». Pero hay más crímenes evitados. «Voy a quemar la casa con tus hijos dentro», dijo otro. Y a uno de los vigilados «lo capturamos cuando ya había adquirido el bidón de gasolina tras unas amenazas previas» a su víctima.

En el ámbito de trabajo de Marta, el rural, la distancia entre municipios puede ser un problema en caso de que un maltratador decida atacar de nuevo. «Pero se salva con mucha organización y previsión». También con el apoyo de policías locales. Según Marta, en los pueblos es mayor la presión del 'que dirán' y eso alarga el sometimiento. «Cuando una mujer denuncia suele haber detrás una media de 9 años de maltrato callado». remarca la especialista de la Guardia Civil.

Ampliar La guardia civil Marta Corredoira, protectora de víctimas, revisa casos bajo su vigilancia en La Ribera. Jesús Signes

A la víctima «no le puedes animar a denunciar recordándole 'te va a matar' porque lo ha oído tantas veces que lo acaba naturalizando». El miedo no cala. Hay que actuar en positivo, con mensajes como «no estas sola», «vamos a estar contigo» o acompañándola a cualquier punto. Es convertirse, prácticamente, «en una buena amiga».

Un agresor controlado, «es una víctima protegida», recalca Marta. Y por eso ella pasa muchas horas con los sospechosos delante, dejándoles bien claras las consecuencias de desobedecer u ofreciéndose a «aclarar cualquier duda». A la postre, «que el agresor nos ponga cara ayuda a tenerlo vigilado y con disposición de colaborar».

A la guardia civil le preocupa, especialmente, «el incremento de víctimas jóvenes, con decenas de menores en el sistema de riesgo». También «el control que sufren en redes sociales o el chantaje, amenazas y daño con fotos sexuales». Y lanza Marta una llamada de atención: «Apelo al vecino que calla, a los testigos que saben que hay gritos y tensión en una casa y no hacen nada».

María (omite apellido por seguridad) Policía nacional de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) «Velamos por mujeres de entre 14 y 90 años»

«Yo no tengo horario. El móvil, bien cerca y activo. Anoche (el martes), a las diez estaba hablando con un maltratador y mis hijos, dando vueltas por casa. Decía que quería hacer unos desplazamientos que suponían quebrantar su alejamiento. Le advertí que de eso nada, que podría acabar detenido y lo acató». Otras veces es más complicado: «¿Me estás amenazando?», «¡deja de molestar!», «¡Que vengan a buscarme!», le han soltado.

Tal es el compromiso de María, valenciana de 43 años y policía de la UFAM en Valencia. Trabaja en el equipo que protege y asiste a un millar de mujeres de la ciudad en el sistema Viogen tras sufrir malos tratos. «Hemos velado por víctimas de entre 14 y 90 años», describe la policía. «El maltrato no conoce edad».

María siempre tuvo un marcado sentido de la justicia. De niña, una amiga le regaló un anillo hurtado en un puestecillo ambulante. «Yo fui y lo devolví sin que se enterara el vendedor». Con 26 años ya lucía azul y placa, y comenzó patrullando. Hasta que un día vivió algo que le removió las tripas y le empujó a especializarse en protección de víctimas.

«Era una joven con tres hijos. Vi una foto de cómo era antes y cómo estaba en ese momento. Pálida, ojerosa y con el pelo corto, por designio del agresor, que le obligaba a dejar un hijo en casa cada vez que salía a la calle para asegurarse de que no iba a huir», describe. Son muchas las crueldades ancladas en su memoria: «Ahí tienes a tu madre», dijo a su hija otro violento tras dejar en el suelo a su mujer a golpes de sartén.

Ella y su grupo han protegido en Valencia a víctimas de hasta 14 años que han sufrido «control en redes o agresiones físicas y sexuales». Según María, «parece que las consecuencias empiezan a calar entre jóvenes agresores y, aunque contrariado, ya escuchas algún chaval decir que 'por tocar el culo o dar un empujón te pueden detener'». A veces, aplicaciones o redes sociales no ayudan. «Los más controladores están usando la geolocalización para tener vigiladas a sus parejas. Y el problema llega con las chicas que interpretan estas conductas como preocupación o amor», razona la agente.

Ampliar María dialoga con una compañera en las dependencias de la UFAM de la Policía Nacional. Iván Arlandis

La protección no sólo es salir pitando si una alarma se activa o una víctima llama diciendo que el agresor está bajo de casa. «En los casos más graves, hay policías nacionales día y noche en el patio de la víctima». Y el 'pico y pala' con el teléfono es constante. «En un día hago muchas llamadas de seguimiento, entre víctimas y agresores». Así se evitan crímenes. Con la seguridad que percibe la mujer para seguir adelante con su proceso judicial y con la sensación que cala en el agresor de que la Policía está muy encima.

Hablar y comprender... «o dejar llorar durante un cuarto de hora a la mujer sin cortarla porque simplemente lo necesita«. La jornada empieza primero con los riesgos más altos: »¿Cómo estás? ¿dónde estás? ¿algo ha cambiado?«. El mínimo detalle puede ser importante. En Vila-real, por ejemplo, una joven denunció daños en su coche y a los pocos días su ex la mató. »Saber cosas así puede ser crucial«, detalla María.

Frente a la enorme responsabilidad, las satisfacciones que María se lleva con su trabajo son «las miradas de agradecimiento de las víctimas, saber que has hecho todo lo que está en nuestra mano, que hemos convencido a personas inicialmente muy heridas y cerradas de que vale la pena dar el paso». Eso también son crímenes evitados.

Estefanía Navarrete Comisaria de la Policía Local de Valencia y coordinadora del grupo GAMA «Dar confianza puede ser más complicado que un arresto»

Estefanía, con 17 años, ve cómo un hombre arrebata una chaqueta a una chica al salir de la biblioteca en Valencia. No soporta la injusticia. Sale tras él, forcejea y sufre un corte en la mano izquierda, pero logra recuperar la prenda y devolvérsela a la víctima. Hoy tiene 54 años y es la máxima responsable de la Policía Local de Valencia en protección de víctimas de violencia machista. Ella y su equipo de 30 agentes velan por la seguridad de 800 mujeres de la ciudad con riesgo, desde menores a octogenarias. «En esto no hay edad ni clase social», confirma la experta.

Ella iba para abogada, juez, fiscal o deportista de élite. Pero un día coincidió en un gimnasio con muchos policías que se preparaban para opositar y se encendió una luz que no se ha vuelto a apagar: «Yo lo que quería era atrapar al malo». Y en ello sigue. En una ciudad donde casi un tercio de los arrestos de la Policía Local por delitos no viales de la Policía Local están relacionados con violencia de género.

«Cuando todo va bien, nadie se entera. Aquí hemos salvado más de una vida y de dos», remarca. El año pasado una de sus protegidas pidió auxilio desde el extranjero. «Sonó el móvil y alertó de que su agresor la tenía retenida. Se hicieron gestiones muy rápidas con Interpol y logramos localizarla y el arresto del autor».

Ser una agente protectora es, muchas veces, llevarse el trabajo y la tensión a casa. «Mis hijos ya saben que cuando me encierro en la cocina con el teléfono es porque, probablemente, estamos auxiliando a una mujer». El ejemplo ha calado y uno de sus chavales quiere ser policía.

Para Navarrete hay una máxima: «Tan importante o más que un arresto es saber transmitir confianza y seguridad a la víctima. Y eso, que puede parecer una simpleza, resulta muy complicado sin la formación adecuada». Si eso no sucede, probablemente se arrepienta por temor, represalias a hijos, sentimientos confundidos… «La intervención policial puede ser la primera de muchas otras o la última» si la víctima se encierra en su doloroso cascarón y no se siente comprendida.

Ampliar La comisaria de la Policía Local y coordinadora del grupo GAMA Estefanía Navarrete. Jesús Signes

Más allá de alejamientos, pistolas, grilletes y pulseras para agresores, «a la víctima se le salva con madurez, empatía, lenguaje comprensible», pues «si no confía en el sistema, no hay nada que hacer». Con todo, la comisaria tiene un convencimiento: «Los policías somos la tirita de una sociedad enferma. Esta batalla sólo se ganará entre familias y aulas".

Navarrete ha tenido a muchos maltratadores cara a cara. «Que nadie piense en 'El Vaquilla'. Puede ser un director de empresa, un universitario… Tienen en común una autojustificación a prueba de bomba, a veces hasta victimismo. Te cuentan que como las quieren ellos no les va a querer nadie. Alguno admite que se ha pasado con su maltrato, pero la mayoría ni siquiera se consideran delincuentes».

¿Cambios con el tiempo? «Diría que las víctimas están más concienciadas que hace dos décadas, que se atreven a denunciar más. Soy de las que piensa que el aumento de denuncias está destapando el maltrato oculto y que hay menos tolerancia entre las jóvenes». La carga emocional y de responsabilidad en su puesto «es enorme». No sólo por la velocidad de respuesta cuando el agresor acecha. También por el crimen evitado cuando consiguen que una víctima sea firme y llegue hasta el final en el proceso contra su agresor. Una mujer protegida se lo dejó muy claro: «Si no me hubiera encontrado con estos policías no estaría aquí».

Temas

Violencia de género en la Comunitat Valenciana

Reporta un error