Estas son las previsiones de lluvia para la medianoche en l'Horta Sud Según Aemet, Paiporta, Picanya y Alcàsser registrarán las precipitaciones más intensas de la comarca sobre las 12

Alberto Martínez de la Calle Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:03 | Actualizado 12:27h.

Valencia vuelve a mirar al cielo con preocupación. Justo once meses después de la trágica dana, la provincia atraviesa un nuevo temporal que ha obligado a decretar la alerta roja, suspendiéndose tanto las clases como las actividades recreativas al aire libre en buena parte de los municipios. Las próximas horas estarán marcadas por la máxima cautela, ya se se esperan precipitaciones especialmente fuertes en l'Horta Sud, donde ya tuvo lugar el epicentro de la tragedia hace casi un año. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias se intensificarán entre las once de la noche y la una de la madrugada.

Las miradas estarán puestas en l'Horta Sud, donde la dana del pasado 29 de octubre causó unas inundaciones catastróficas. Desde este domingo, cuando Emergencias activó el protocolo de seguridad, existe preocupación por la respuesta del sistema de alcantarillado. De momento, las localidades respiran aliviadas. Partiendo de los últimos pronósticos lanzado por Aemet, esta noche habrá una nueva prueba de fuego.

En Paiporta, Picanya y Alcàsser, la previsión habla de lluvias de hasta 44 milímetros por hora. Será a la medianoche. Y a partir de la dos de la madrugada, l'Horta Sud comenzará a recuperar la normalidad y la alerta dejará al color rojo para pasar a naranja o amarillo.

Según Aemet, las precipitaciones también serán muy fuertes en Catarroja, Albal, Beniparrel, Llocnou de la Corona, Sedaví o Silla. En estas poblaciones, se alcanzará los 39 milímetros por hora a las doce de la noche. Picassent se presenta como otra de las localidades en las que se puede acumular más agua en ese momento. En cualquier caso, las previsiones están siendo actualizadas constantemente, por lo que hay variaciones en función de la evolución meteorológica.