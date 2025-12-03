Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
Pradas, a su llegada a la Ciudad de la Justicia el día de su declaración. Jesús Signes

Pradas anunciará hoy a la jueza que está dispuesta a entregar los WhatsApp con Mazón el día de la dana

La consellera necesita un par de días para recopilar toda la información

A. Rallo

A. Rallo

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:44

Comenta

Salomé Pradas, la consellera investigada por la dana, ha emprendido un nuevo camino desde la salida de Carlos Mazón del Consell. Dio ya muestras de ese cambio de tendencia con aquella aclaración de que sí le informó del Es Alert durante la fatídica tarde de la dana. Pero el giro de su estrategia ha sido más evidente con la entrevista que ofreció a La Sexta donde apuntó directamente hacia la despreocupación del que fuera su presidente y lanzó duros reproches a su actuación. No le puso en problemas judiciales, pero socavó todavía más su imagen pública.

En aquella entrevista, la exsenadora deslizó que disponía de WhatsApp con el presidente que todavía no había hecho públicos. Ante este ofrecimiento en bandeja de plata, la magistrada le pidió si estaría dispuesta a entregar esas comunicaciones al juzgado. Pradas, en su intento por ayudar a esclarecer los hechos, no lo ha dudado ni unas horas. Este mismo miércoles comunicará al juzgado su intención de entregar la información de la plataforma de intercambios de mensaje. Esto completa el listado de llamadas que ya aportó en su momento, el mismo día que acudió a declarar como investigada.

Sin embargo, el traslado efectivo se demorará algunas jornadas porque necesita preparar toda la información. Los mensajes sólo hacen referencia a la jornada del 29 de octubre. Y en concreto a la mañana. Pradas aseguró que no intercambió mensajes por la tarde, en las peores horas de gestión de la emergencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  3. 3 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  4. 4 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  5. 5 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  6. 6 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  7. 7 Aemet activa un aviso amarillo este miércoles en la Comunitat por rachas muy fuertes de viento y anuncia lluvias esta semana
  8. 8

    Juan Roig reúne a los empresarios a los que ayudó en la dana en una jornada formativa para impulsar su recuperación
  9. 9

    Christian Lesaec: «Tengo la sensación de que alguna asociación de víctimas busca más venganza que justicia»
  10. 10

    Pérez Llorca baraja ampliar el número de consellerias y aligerar los departamentos más sobrecargados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Pradas anunciará hoy a la jueza que está dispuesta a entregar los WhatsApp con Mazón el día de la dana

Pradas anunciará hoy a la jueza que está dispuesta a entregar los WhatsApp con Mazón el día de la dana