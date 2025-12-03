Pradas anunciará hoy a la jueza que está dispuesta a entregar los WhatsApp con Mazón el día de la dana La consellera necesita un par de días para recopilar toda la información

A. Rallo Valencia Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:44

Salomé Pradas, la consellera investigada por la dana, ha emprendido un nuevo camino desde la salida de Carlos Mazón del Consell. Dio ya muestras de ese cambio de tendencia con aquella aclaración de que sí le informó del Es Alert durante la fatídica tarde de la dana. Pero el giro de su estrategia ha sido más evidente con la entrevista que ofreció a La Sexta donde apuntó directamente hacia la despreocupación del que fuera su presidente y lanzó duros reproches a su actuación. No le puso en problemas judiciales, pero socavó todavía más su imagen pública.

En aquella entrevista, la exsenadora deslizó que disponía de WhatsApp con el presidente que todavía no había hecho públicos. Ante este ofrecimiento en bandeja de plata, la magistrada le pidió si estaría dispuesta a entregar esas comunicaciones al juzgado. Pradas, en su intento por ayudar a esclarecer los hechos, no lo ha dudado ni unas horas. Este mismo miércoles comunicará al juzgado su intención de entregar la información de la plataforma de intercambios de mensaje. Esto completa el listado de llamadas que ya aportó en su momento, el mismo día que acudió a declarar como investigada.

Sin embargo, el traslado efectivo se demorará algunas jornadas porque necesita preparar toda la información. Los mensajes sólo hacen referencia a la jornada del 29 de octubre. Y en concreto a la mañana. Pradas aseguró que no intercambió mensajes por la tarde, en las peores horas de gestión de la emergencia.