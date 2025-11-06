La Policía Nacional detiene en Valencia a una mujer por robar joyas en los domicilios donde limpiaba La arrestada perpetró sustracciones por valor de más de 20.000 euros

R. V. Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 10:24

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a una mujer de 38 años como presunta autora de los delitos de robo con fuerza, hurto y estafa, tras sustraer del domicilio de sus víctimas numerosas joyas cuyovalor asciende a más de 20.000 euros.

La investigación tuvo su origen tras tener conocimiento los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del distrito de Abastos, de una denuncia relacionada con la sustracción de dinero y joyas en diversos domicilios propiedad de una misma familia, motivo por el cual comenzaron a practicar las gestiones de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos.

Tras las primeras pesquisas, los policías centraron sus sospechas en una mujer que trabajaba como limpiadora en varias viviendas de la familia de la denunciante, poseyendo llaves de dichos domicilios a los cuales acudía en ocasiones sin que hubiese nadie en el interior.

Fruto de las indagaciones, los investigadores comprobaron como esta mujer y su actual pareja, tenían registros de ventas en múltiples comercios de compra y venta de joyas, relacionando numerosas transacciones cuyo valor ascendía a más de 15.000 euros, siendo estos objetos reconocidos por sus legítimos propietarios como los sustraídos en sus viviendas.

La presunta autora, aprovechaba la relación de confianza que le unía a la denunciante y a su familia desde hacía cinco años para actuar con total libertad ya que en ocasiones llevaba a cabo sus tareas sin supervisión de los propietarios de las viviendas. Una de ellas era una mujer de 95 años de edad a la que también cuidaba ocasionalmente.

En el marco de la operación, los agentes averiguaron que la mujer sobre la que recaían las sospechas, también había sustraído joyas en los domicilios de otras dos personas en la ciudad de Valencia.

Finalmente se procedió a la detención de la presunta autora, así como al registro de su vivienda, en la cual se encontró documentación relativa a diversas ventas, así como a la intervención de tres relojes y un anillo de posible procedencia ilícita.

La arrestada ha sido puesta a disposición judicial, permaneciendo la investigación abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.