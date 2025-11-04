Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Detienen a dos hombres que robaban cajeros automáticos itinerantes en lugares despoblados

Los guardias civiles establecieron un apostadero hasta que aparecieron los dos ladrones

M. G.

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres que se dedicaban a robar cajeros automáticos móviles en varios municipios de la Serranía de Valencia. Dejaban sin servicio a poblaciones rurales que no cuentan con una sucursal bancaria al uso para extraer dinero en efectivo.

La operación comenzó cuando se detectaron varios robos con fuerza cometidos en cajeros itinerantes en varias poblaciones de la Serranía de Valencia. Los investigadores comprobaron que, efectivamente, dos personas dejaban un coche aparcado en las afueras de las poblaciones para, posteriormente, emplear un patinete eléctrico hasta el cajero donde darían el golpe.

Conociendo el modus operandi y los objetivos de los autores, varias patrullas se ocultaron en las inmediaciones de los cajeros itinerantes por la noche con el fin de dar con ellos. El 16 de octubre una patrulla observa cómo dos hombres que visten ropa oscura, con el rostro cubierto y guantes se acercan en patinete a un cajero itinerante en Losa del Obispo. Posteriormente emplean herramientas para tratar de hacerse con el dinero en el interior de la máquina.

La patrulla entonces sorprende y detiene a estos dos hombres, de 20 y 52 años y nacionalidad rusa. Se les imputan varios delitos de robo con fuerza y daños. Además, se interviene el coche que empleaban para acudir a las poblaciones, las numerosas herramientas especializadas que usaban para forzar los cajeros y los patinetes que utilizaban para acudir desde las afueras de las poblaciones hasta el cajero automático.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Llíria, del Puesto de Villar del Arzobispo.

Las diligencias fueron entregadas en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 3 de Llíria.

