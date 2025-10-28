La Plataforma de Voluntariat de la Comunitat reafirma su compromiso con la reconstrucción La entidad recuerda a las víctimas de la dana y pone de relieve que la solidaridad sigue en marcha un año después de la tragedia

La dana del 29 de octubre de 2024 hizo emerger el lado solidario de las personas. Mareas de voluntarios se lanzaron a las calles para retirar el barro y ayudar a quienes lo habían perdido todo. Esa actitud sigue viva, aunque se ha encauzado hacia otras necesidades. Con motivo del aniversario de esa tragedia, la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana ha preparado un manifiesto en recuerdo de las víctimas y ha querido reafirmar el compromiso conjunto con la reconstrucción del territorio.

La entidad rememora esos días en los que el tiempo pareció detenerse. El agua y el barro transformaron en pocas horas la vida cotidiana de las personas, dejando a su paso «pérdida, silencio y desolación». Ante ese panorama de dolor, miles de personas no dudaron ni un segundo en ofrecer su tiempo y su fuerza. La solidaridad humana, por medio del voluntariado, fue la respuesta «allí donde el desastre parecía inabarcable», remarca el manifiesto.

La Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana ha hecho memoria de esos días, ha recordado a las personas que fallecieron y se ha puesto al lado de quienes siguen reconstruyendo sus vidas. «Reconocemos a quienes entonces dieron un paso adelante sin esperar instrucciones, a quienes hicieron de la empatía un acto de resistencia y del compromiso una forma de esperanza», subraya.

Ha pasado un año, pero esa solidaridad no ha desaparecido, sino que, según apunta la entidad, sigue en marcha, ya que la emergencia se transformó en reconstrucción, y con ella continúa un trabajo constante, diverso y silencioso. En ese sentido, más de 70 entidades que forman parte de la Plataforma siguen implicadas en proyectos activos en las zonas afectadas. Allí promueven iniciativas en ámbitos tan distintos como la reconstrucción material, la atención psicosocial, el empleo, la convivencia y la recuperación comunitaria.

Por ese motivo, considera que esa labor demuestra que el voluntariado no se mide por la magnitud de una tragedia, sino por la constancia del cuidado. Es más, hace hincapié en que «el compromiso no termina cuando se apagan los focos; continúa en cada gesto que sostiene la vida compartida, en cada presencia que acompaña».

Por todo ello, defiende la unión y la cooperación. En su opinión, el trabajo conjunto entre entidades locales, administraciones y ciudadanía sigue siendo fundamental para «avanzar en una reconstrucción justa que no deje a nadie atrás».

De ahí que el manifiesto de la plataforma quiere servir para mantener viva la red que une personas, entidades y comunidades. Es una manera de reafirmar su promesa de permanecer al lado de quienes, a pesar del tiempo transcurrido, todavía necesitan ayuda y apoyo. «La fuerza colectiva que nació entre el barro nos recuerda que la esperanza se construye cada día y que ninguna vida debe quedar en el olvido», recalca la Plataforma de Voluntariat de la Comunitat Valenciana, que asegura que va a seguir trabajando «con memoria, con compromiso y con esperanza».