Euromillones deja un nuevo millonario en España este viernes

El plan estrella del Botánico para construir colegios acumula un sobrecoste de 134 millones

Educación ha tenido que elevar el presupuesto inicial para desbloquear 183 obras, la mayoría heredadas de las anteriores gestores

Joaquín Batista

Joaquín Batista

Valencia

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:45

El plan Edificant, ideado en 2017 por el Consell del Botánico para acabar con los barracones y acelerar las obras de mejora que necesitaban los ... colegios e institutos públicos, acumula un sobrecoste de 134 millones de euros, que es la inversión que se ha necesitado para desbloquear 183 intervenciones, la mayoría planificadas por los anteriores gestores del PSPV y Compromís.

