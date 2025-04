Las obras escolares paralizadas suman más de 250 millones y afectan a 66 colegios e institutos

El director general de Infraestructuras Educativas, José María Larena, ha denunciado este lunes que las obras escolares paralizadas desde hace más de un año suman ... una inversión de 251,2 millones de euros. Es decir, dinero público que estaba reservado para su financiación y que no se ha podido destinar a otros menesteres puesto que la tramitación de las mismas, que dependía de los respectivos ayuntamientos, no ha avanzado, en el mejor de los casos, desde hace un año.

Se trata de intervenciones incluidas en el plan Edificant, ideado por el Consell del Botánico en 2017 y que aspiraba a agilizar las mejoras y nuevas construcciones que precisan los centros de titularidad pública. Desde colegios e institutos hasta guarderías, escuelas de adultos o enseñanzas de régimen especial (como conservatorios o de idiomas).

Con el programa se cedía a las administraciones locales interesadas la competencia para ejecutar los trabajos de los centros de su municipio, incluyendo desde estudios previos hasta redacciones de proyectos o licitaciones de obras (la fase final). Los consistorios tramitaban, impulsando los correspondientes concursos públicos, mientras que la Generalitat aportaba la inversión necesaria, que quedaba garantizada.

En los últimos días la Conselleria de Educación ha enviado cartas a los ayuntamientos que no han realizado ningún avance administrativo en el último año para informar de que se inicia el expediente de revocación. Esto es, que la conselleria recupera la competencia sobre la infraestructura en cuestión para su realización a través de los servicios de contratación propios. Siempre que no se haga una nueva evaluación de su necesidad y oportunidad. Fuentes del departamento que dirige José Antonio Rovira insisten en que la decisión todavía no es definitiva, pues durante el plazo de alegaciones las localidades afectadas pueden aportar la documentación que consideren pertinente, y que en caso de ser correcta, se revisará la revocación.

El director general, a través de un comunicado, ha explicado que el viernes pasado el departamento envió la misiva a 46 municipios que suman 66 actuaciones de Edificant que llevan más de un año de demora en la licitación o el proyecto. «A día de hoy no vemos avances en el registro de la plataforma del plan», ha indicado.

Al respecto, ha recordado que el Decreto-Ley 5/2017, de 20 de octubre, del que se desprende el programa botánico, establece que «podrá revocarse la delegación cuando después del plazo de un año a contar desde la firma de la resolución o convenio en que se acordó, la entidad local no haya realizado ninguna licitación, adjudicación u orden de ejecución para la realización de las competencias delegadas». Si bien en origen ya existía la posibilidad de revocación, su concreción, el periodo de doce meses, se desarrolló en 2023, ya con el PP, con un cambio normativo incluido en la ley de acompañamiento a los presupuestos.

«La conselleria no va contra nadie, pero es necesario saber a qué se deben esos retrasos, y por ello se ha dado un plazo de diez días hábiles para que los ayuntamientos aporten sus explicaciones y presenten las alegaciones», ha explicado Larena, que también ha defendido la necesidad de hacer un «uso eficiente de los recursos». En este sentido, ha dicho que «en un momento especialmente complicado, en el que todo el Gobierno valenciano está haciendo un esfuerzo presupuestario por la riada de octubre, no se puede tener dinero comprometido y paralizado».

«Hay casos en los que cuesta entender una demora tan grande en las actuaciones, ya que ha pasado mucho más de un año y no observamos avances», ha añadido. Así, Larena ha indicado que de las 66 delegaciones afectadas hay dos de 2018, tres de 2019, dos de 2020, cinco de 2021 y 16 de 2022. Otras 38 datan de 2023, y se da la circunstancia de que 17 de estas se aprobaron en mayo de 2023 -cuando se celebraron las elecciones autonómicas y municipales- y dos directamente con el anterior ejecutivo en funciones.

Larena ha señalado que la conselleria apuesta por un plan de infraestructuras educativas «que sea más eficiente con los recursos públicos» y ha afirmado que Edificant «no ha dado los resultados esperados, ya que ha acabado sobrecargando a los ayuntamientos, retrasando obras y reteniendo un dinero que podría dedicarse a otras actuaciones». Además ha destacado que el programa se ha visto afectado por el aumento del coste de materiales de los últimos años, lo que ha ralentizado las obras.