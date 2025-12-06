El pico de la gripe amenaza las Navidades en Valencia

La progresión de los contagios de gripe sigue completamente al alza en Valencia, y el gráfico es todavía más agresivo que el de la campaña ... pasada. Pero con la diferencia que esta vez se ha adelantado un mes. El pico se alcanzó a finales de enero, por lo que en esta ocasión puede llegar en los últimos días de diciembre. Viendo la evolución de las infecciones en la Comunitat, los expertos avisan de que es muy previsible que las cifras más altas de incidencia de la gripe lleguen en plenas Navidades, y que se mantengan más tiempo o incluso superen a las de la temporada pasada.

En los últimos días de enero de 2025 se llegó a una tasa de 400 casos por 100.000 habitantes, y para encontrar unas cifras similares a las actuales (110 esta semana) hay que buscarlas entre el final de 2024 y la primera semana de este año. Es decir, la gripe tardó un mes en alcanzar su pico. En esta ocasión los datos actuales pertenecen a la semana 48, del 24 al 30 de noviembre, por lo que un mes después, ese apogeo de contagios coincidiría con el pleno periodo navideño, si la curva se comporta igual que la temporada pasada.

Para la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), María Ángeles Medina, «no es algo exacto pero es muy previsible que así ocurra», señala, por lo que apunta: «Hay que ser precavidos, porque podemos alterar esta curva ascendente si ahora extremamos la prevención». En la misma línea, Fernando Navarro, experto en infecciones respiratorias y médico de familia del centro de salud Plaza Segovia de Valencia, considera también que «es previsible que la gripe se mantenga en cifras muy altas en Navidades y que incluso superemos las del año pasado en cuanto a contagios», expresa.

Hay muchos factores que pueden hacer que esa evolución de la curva se frene o en cambio siga disparándose. Se trata de medidas muy presentes entre la población desde la pandemia del Covid. «Lo podemos hacer estimulando hacia la vacunación y con el uso de las mascarillas, lavado de manos, distancia social, ventilación de sitios cerrados y el resto de medidas que aprendimos en 2020. Parece que se nos ha olvidado pero los virus respiratorios funcionan igual», indica Medina. «Si estamos enfermos es mejor no ir a visitar a una persona vulnerable, ponerse la mascarilla para entrar a un centro sanitario, porque en la sala de espera puedo contagiar a personas vulnerables que han ido a su médico por otra cosa. Al final es sentido común y solidaridad y entre todos podemos frenar un poco este ascenso», destaca la facultativa.

Además, Navarro añade que con la actual curva «no significa que los contagios cuando lleguen a su punto máximo no se mantengan, incluso pueden superar los del año pasado. Por eso es importante completar la vacunación para evitar casos graves, proteger a los vulnerables, si se tienen síntomas evitar los contactos y colocarse la mascarilla», destaca el médico del departamento Doctor Peset. «Aunque la curva del año pasado fuese un pico, este año puede ser más alto o una meseta, en la que se estabilicen los contagios en un punto muy alto, y eso tensionaría mucho la situación», alerta.

Nueva variante de gripe

De hecho, el facultativo detalla que la novedad de esta ocasión está siendo la subvariante K de la gripe A, que es la que más se está desarrollando ahora. «Veremos cómo impacta, porque no está formulada en las vacunas antigripales actuales, quizá está siendo más contagiosa por eso. Hay cierta inmunidad pero no tanto como en las variantes clásicas», asegura. «Tiene mayor capacidad de propagación, aunque de momento no se ha visto que sea más grave que las otras, pero sí produce más contagios», añade.

Por su parte Ángel Valls, facultativo del centro de salud República Argentina de Valencia, considera que este año «ha pillado a mucha gente desprevenida que no se ha vacunado porque se ha adelantado la gripe, lo normal es a finales de diciembre y este año ha venido a mediados de noviembre» y pronostica que quedan al menos dos semanas para llegar a ese pico. «Entre los niños se ha disparado, y como secretan el virus más tiempo, eso significa que en dos o tres semanas lo van a contagiar y va a haber un aumento en adultos, sobre todo hay que tener cuidado con los mayores de 65 años, que tienen más riego de hospitalización», asegura.

Medina insiste en las medidas de prevención para revertir esta dinámica. «Si la ciudadanía toma conciencia del fenómeno que supone una epidemia de gripe, como son días perdidos de trabajo, de poder estar con la familia en Navidades, hospitalizaciones, ingresos, tener que acudir a Urgencias, tal vez entre todos podamos parar un poco la curva y que pasemos tranquilos las fiestas», indica.