Varias personas con mascarilla salen de un centro de salud. Rafael Gutiérrez

El resurgir de la mascarilla en Valencia

Las farmacias registran más del doble de ventas del protector desde hace 15 días y las personas mayores son las que primero lo han recuperado

José Molins

José Molins

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:35

Comenta

La mascarilla está de vuelta. Como cada invierno, aunque este año se ha adelantado un mes ese aumento de los virus, el protector facial es ... un elemento de nuevo común en la Comunitat. Especialmente en los centros sanitarios, y en su mayoría entre la gente de edad avanzada. Fuera de hospitales o centros de salud, aunque sean sitios cerrados como transporte público o supermercados, sigue siendo muy poco habitual ver a gente con este elemento, que se resiste a irse del todo desde que llegó en la pandemia de 2020.

