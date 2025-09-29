Pesadilla en el vuelo Málaga-Valencia: más de una hora en el aire sin poder aterrizar por culpa de las tormentas El vuelo de la compañía Ryanair que tenía prevista su llegada a las 21:45 a Manises terminó siendo redireccionado a Alicante | Los pasajeros denuncian la irresponsabilida de la aerolínea, que únicamente ofreció la opción de volver hasta Valencia en autobús en plena alerta roja

Javier Gascó Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:36

Los pasajeros del vuelo 645 de Ryanair que este domingo tenía prevista su llegada al aeropuerto de Manises a las 21:45 horas procedente de Málaga vivieron una auténtica pesadilla a bordo, después de que las primeras tormentas del temporal que azota a la Comunitat impidiesen el aterrizaje de la aeronave en condiciones normales en la pista valenciana.

Las fuertes lluvias que comenzaron a caer en la provincia de Valencia a última hora de la tarde obligaron a las tripulaciones de varios vuelos con destino Manises a reajustar sus planes de aterrizaje. De hecho, fueron varias las aeronaves que permanecieron durante varios minutos en el Golfo de Valencia a la espera de que la tormenta amainase para poder recibir el permiso para aterrizar en la pista valenciana. El caso del vuelo Málaga-Valencia fue el más llamativo.

En torno a las 21:45 el Boeing 737 Max 8-200 cruzaba la provinicia de Aicante para poner rumbo al aeropuerto de Valencia. Sin embargo, durante los cuarenta minutos posteriores el avión estuvo dando vueltas en redondo frente a la Albufera, mientras aguardaba su turno para acceder a la pista de aterrizaje. Un turno que nunca llegó, puesto que finalmente el vuelo fue desviado al aeropuerto de Alicante como medida alternativa ante la inestabilidad del cielo.

Los pasajeros llegaron al aeropuerto Elche-Alicante Miguel Hernández en torno a las 22:00 horas. Pero su aventura ni mucho menos concluyó ahí. Tampoco la de la tripulación que iba a bordo. Dos horas más tarde, la misma aeronave partió del aeródromo alicantino para llevar a cabo un nuevo intento de aterrizaje en Valencia, aunque esta vez lo hizo sin pasajeros.

Los cerca de 300 pasajeros, que aseguran sentirse abandonados por la aerolínea irlandesa de bajo coste, permanecieron en tierra a la espera de una solución alternativa por parte de la compañía. «El avión despegó de nuevo sin nosotros. Vivimos una tremenda odisea», explica uno de los viajeros que iban a bordo de la aeronave, que finalmente regresó a Málaga más allá de la medianoche.

La respuesta de Ryanair todavía generó más incertidumbre a los pasajeros, ya que la compañía únicamente ofrecía una alternativa para aquellos que deseasen volver a Valencia: hacerlo por carretera en autobús. Una propuesta adecuada... siempre y cuando no hay decretada una alerta roja por un posible episodio de fuertes tormentas.

«Llamamos a la Guardia Civil y nos dijeron que era responsabilidad nuestra coger ese bus y nos recomendaron que nos quedásemos en el destino», comentan los viajeros. Pese al estado de las carreteras y a la amenaza de lluvias, algunos de los presentes en el caótico vuelo tomaron el bus para regresar a Valencia, mientras otros se han visto obligados a buscar un alojamiento en Alicante para pasar la noche y han preferido viajar hasta el que ayer tenía que haber sido su destino en la jornada de hoy. «El problema es que no se nos dio alternativa posible. Sólo se podía coger buses y estábamos en alerta roja», lamenta uno de los pasajeros.

La de este domingo no fue la noche más sencilla en la ruta aérea Málaga-Valencia, ya que el avión que no logró aterrizar en Valencia tenía que hacer el mismo trayecto de regreso a la ciudad andaluza. Finalmente el trayecto Valencia-Málaga lo realizó otra aeronave, que partió de Manises pasadas las 02:00 horas.