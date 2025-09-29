Mapa | Los municipios valencianos más afectados por el exhuracán Gabrielle
L'Alcúdia de Veo, Suera y Alfondeguilla superan los 140 litros por metro cuadrado en una jornada que también dejó más de un centenar de litros en Gandia, Cabanes o la Vall d'Uixó
Valencia
Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:41
Eslida encabezó el ranking con 174,8 litros por metro cuadrado. Una cifra que resume la intensidad de un episodio de lluvias que descargó con especial fuerza en la Sierra de Espadán. El municipio vivió en apenas unas horas lo que en otras temporadas tarda semanas en acumularse. Fue la localidad más castigada por el momento.
Muy cerca se situaron l'Alcúdia de Veo y Suera, con registros casi calcados: 157,4 y 157,3 mm. Dos pueblos vecinos que comparten valle y destino, donde la lluvia cayó persistente y mansa durante buena parte de la madrugada. Excepto sucesos aislados y con el rumor constante de las acequias desbordadas, no hay que lamentar grandes daños.
Misma situación en Alfondeguilla donde el pluviómetro marcó 148,8 litros, un dato que sorprende por la baja altitud de la población y que confirma que la tormenta no distinguió entre la montaña y el llano. Aín, con 139,4mm, se sumó a la lista de los pueblos que rozaron los 150. Allí el cielo descargó con fuerza durante la noche y dejó un ambiente de humedad casi tropical, con las nubes pegadas a los tejados y las calles convertidas en regueros.
Más abajo en la clasificación, pero igualmente por encima de los 100 litros, aparecen Tales, Chóvar, Gandia o Cabanes. La geografía se amplía y muestra que el exhuracán Gabrielle afecta por igual a sierras, valles, pueblos y ciudades en las que, hasta el momento, predominan las estampas de calles vacías y comercios cerrados que responden a la precaución derivada por los acontecimientos de la dana del pasado octubre.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.