«Va a llover con mucha fuerza en algún punto del golfo de Valencia, pero no sabemos dónde»
Los vecinos de Aldaia aguardan el temporal tras las barreras antiinundaciones.

Mapa | Los municipios valencianos más afectados por el exhuracán Gabrielle

L'Alcúdia de Veo, Suera y Alfondeguilla superan los 140 litros por metro cuadrado en una jornada que también dejó más de un centenar de litros en Gandia, Cabanes o la Vall d'Uixó

Patricia Cabezuelo

Patricia Cabezuelo

Valencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:41

Eslida encabezó el ranking con 174,8 litros por metro cuadrado. Una cifra que resume la intensidad de un episodio de lluvias que descargó con especial fuerza en la Sierra de Espadán. El municipio vivió en apenas unas horas lo que en otras temporadas tarda semanas en acumularse. Fue la localidad más castigada por el momento.

Muy cerca se situaron l'Alcúdia de Veo y Suera, con registros casi calcados: 157,4 y 157,3 mm. Dos pueblos vecinos que comparten valle y destino, donde la lluvia cayó persistente y mansa durante buena parte de la madrugada. Excepto sucesos aislados y con el rumor constante de las acequias desbordadas, no hay que lamentar grandes daños.

Misma situación en Alfondeguilla donde el pluviómetro marcó 148,8 litros, un dato que sorprende por la baja altitud de la población y que confirma que la tormenta no distinguió entre la montaña y el llano. Aín, con 139,4mm, se sumó a la lista de los pueblos que rozaron los 150. Allí el cielo descargó con fuerza durante la noche y dejó un ambiente de humedad casi tropical, con las nubes pegadas a los tejados y las calles convertidas en regueros.

Gandia es una de las localidades donde más lluvias se han registrado.
El agua anega la ciudad de Gandia.
Barranco de la Saleta esta madrugada.
Aldaia y la Saleta.
Más abajo en la clasificación, pero igualmente por encima de los 100 litros, aparecen Tales, Chóvar, Gandia o Cabanes. La geografía se amplía y muestra que el exhuracán Gabrielle afecta por igual a sierras, valles, pueblos y ciudades en las que, hasta el momento, predominan las estampas de calles vacías y comercios cerrados que responden a la precaución derivada por los acontecimientos de la dana del pasado octubre.

