Los parques nacionales, en defensa de la Albufera: «La solución pasa por invertir»

«Hay que aprender de esas situaciones y avanzar, no quedarse quieto. Atender a la gente, que siempre va por delante de la Administración y ... por supuesto invertir: invertir en dinero y en formación». José Antonio Fernández Bouzas es director del parque nacional de Islas Atlánticas, uno de los 16 enclaves de esa naturaleza diseminados por España. Y cuando se le pregunta sobre el impacto que tuvo la dana para la Albufera y la campaña para poner de nuevo en pie al valioso humedal valenciano, coincide en su diagnóstico con el expresado por otros dirigentes de esos valiosos parajes español, la joya de la corona de nuestra riqueza ambiental. Dinero: falta dinero. Una corriente financiera que les ayude a todos, y en especial a la Albufera que tan malherida salió del 29 de octubre, a preservar ese tesoro para las siguientes generaciones.

Es también el parece expresado desde Monfragüe, el delicioso rincón extremeño que forma igualmente parte de ese selecto club de los 16, por su directora, Carmen Martín. Además de enviar unas cariñosas palabras de solidaridad hacia Valencia, Martín recuerda que «nos encontramos frente a episodios cada vez más frecuentes, con unos efectos devastadores hasta ahora desconocidos», en alusión a la dana. De ahí que lance un mensaje muy concluyente: «Estamos obligados a sacer lecciones importantes de este desgraciado episodio, cuyos efectos permanecerán durante mucho tiempo tanto en las personas como en el medio natural».

Y esa lección no admite dudas:«No se puede trabajar de forma local: las actuaciones deben plantearse en el conjunto de los territorios pues los efectos de fuertes lluvias en cabeceras de ríos repercuten directamente hasta la desembocadura del mismo». Y añade: «La revisión de la planificación de los territorios de manera global y ejecución de actuaciones sobre el territorio que intenten minimizar episodios como el vivido, la ctualización de los planes de emergencias, la formación específica para estos planes de los diferentes actores, incluida la ciudadanía, son asignaturas pendientes».

Un discurso semejante al enarbolado por Eloy Revilla, director del parque nacional de Doñana. quien recuerda que «nosotros hemos soportado una presión enorme medioambiental, porque el parque ha estado y está todavía mal pero el acuerdo entre todas las fuerzas políticas que se firmó recientemente, a todos los niveles incluido el europeo, es la única solución». ¿Soluciones adicionales? «Que se fijen planes para su ejecución a medio plazo, aunque sean complejos», responde. «Aceptar lo que ha sucedido», prosigue, «y tener claro que va a volver a ocurrir pero ser exigentes como sociedad con nuestra clase dirigente para que haga su trabajo porque incluso a los políticos este tipo de acuerdos les beneficia más que la confrontación porque les elimina presión». «Y reivindicar el papel de la ciencia», sugiere.

Revilla observa que «no sólo los enclaves privilegiados como Doñana o la Albufera están sometidos a estas contingencias». «Hay una presión externa sobre la naturaleza», sostiene: es decir, que «toda la sociedad está amenazada porque no puede vivir aislada de la naturaleza cuando es completamente dependiente de ella». «Ignorarlo es un gran error: los usos humanos del medio natural sin planificación provocan que ocurran estas catástrofes si no se corrigen», opina. Moraleja, la necesidad de allegar más recursos: «Invertir, mejorar los medios humanos y materiales pero ser conscientes de que la tecnología no nos va a salvar. La clave es la educación, la concienciación, la formación. Ser conscientes de la realidad y no ir a contracorriente».

Fin de semana sin el agua teñida de verde en El Perellonet

Los bañistas que se han acercado este fin de semana a las playas de El Saler y El Perellonet han encontrado las aguas en buen estado, sin estar teñidas de verde fluorescente.

Por eso han podido disfrutar de su estancia y tiempo de asueto sin tener que quedarse sólo en la arena. Han podido darse buenos chapuzones porque no se han abiertos las compuertas de la Albufera a la hora del baño y eso se ha traducido en que había más gente en primera línea de playa. «El agua ha estado impecable por las mañanas este fin de semana. Se nota que no han abierto las compuertas», indica Javier, un veraneante de la zona de El Perellonet.

Precisamente este respeto en las horas de apertura de las compuertas de El Perellonet se produce después de que a principios de mes el concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, enviara un escrito a la Junta de Desagüe para exigirles que cumplan estrictamente la normativa autonómica sobre la apertura de compuertas en el entorno del Parque Natural de la Albufera, especialmente durante la temporada estival, para evitar afecciones al uso público de estas playas. Se trata de una exigencia que también lanzó la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, con el fin de apostar por la vía de los acuerdos.

Tampoco hay que olvidar que el pasado jueves Gosálbez se reunió con los vecinos de El Perellonet para detallarles que se ha recordado a la Junta de Desagüe que tiene que abrir las compuertas en horario nocturno, siempre después de las 19 horas y hasta las 6 de la mañana.