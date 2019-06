Y MARCELINO, ¿QUÉ OPINA?

Estamos en período estival y los jugadores y cuerpo técnico disfrutan de unas vacaciones más que merecidas. En estos días en los que el calor aprieta es cuando en el club algunos y, muy especialmente, Mateu Alemany, diseñan lo que será la plantilla para la próxima temporada. Empiezan a sonar nombres y a hablarse mucho de entradas y salidas y, como es lógico, los medios de comunicación se hacen eco de la noticia y nos cuentan lo que se cuece en el club. Pues bien, el tema estrella de este verano parece que será la marcha de Neto al FC Barcelona. Cuando me enteré no daba crédito a esta noticia. Un portero que ha sido titular casi toda la temporada y que ha demostrado que es uno de los mejores que ha pasado por Mestalla y uno de los grandes de la liga, un jugador que parecía estar feliz en Valencia y, ante todo, un jugador que ha mantenido siempre la discreción y no ha generado ningún problema. ¡Quién nos iba a decir que iba a dejar el club! A mí no me gusta que jugadores como Neto abandonen mi equipo porque creo que suman. Mucho es lo que estamos leyendo y escuchando estos día sobre su traspaso. Muchas las versiones de los medios de comunicación, tantas que al final no sabes con cuál quedarte. Unos que cuentan que él no se quería ir, otros que es cosa de Marcelino con el que no tenía una buena relación, otros que si tenía problemas en el vestuario. Todos opinan, menos quien debería ser el primero en dar las oportunas explicaciones, el club. Bien a través de su director general o bien a través del entrenador, no estaría de más que contaran a los aficionados cuáles son los verdaderos motivos de la salida de Neto del club. Supongo que lo harán cuando la operación esté cerrada y es cuando sabremos la verdad del 'caso Neto', mientras tanto tendremos que hacer elucubraciones o hacer caso a la versión que más nos guste. Cuando se dan casos como éste, la comunicación, al menos para mí, es muy importante. Sobre todo para no dar pie a falsos rumores y que la imagen del club se vea deteriorada. Es cierto que Mateu Alemany ha comparecido ante la prensa esta temporada en varias ocasiones pero echo de menos que, ante los rumores de este verano, nadie del club haya dado todavía la versión oficial a este respecto o las explicaciones de cómo va el mercado de fichajes a poco más de una semana de que empiece la pretemporada. Resulta curioso que jugadores como Zaza, Murillo o ahora Neto, de carácter parecido, hayan abandonado el club según, casi todos, por Marcelino. Me gustaría que Marcelino hablase. Y después de una temporada feliz e inolvidable, en la que también hemos sufrido, nos volvemos a leer en agosto, cuando seguro habrá muchas cosas que contar ya. ¡Feliz verano!