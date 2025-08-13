Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Playa de Pau-pi, de Oliva. Turismo Oliva

Oliva levanta la promoción del baño de las cuatro playas cerradas este martes

Conselleria remite al Consistorio la autorización tras los resultados de las analíticas que confirma que el agua es apta

B. González

Oliva

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:26

El Ayuntamiento de Oliva reabre al baño las cuatro playas que este martes tuvieron que cerrar por contaminación fecal. El Consistorio ha recibido la autorización por parte de la Dirección General de la Calidad del Agua de la Conselleria de Medio Ambiente tras conocer los resultados de los análisis realizados este mismo martes que confirman que las condiciones del agua son las adecuadas para el baño.

Cabe recordar que el cierre, como medida preventiva, se decretó tras detectarse más del doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, en las playas de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta.

Siguiendo el protocolo, los técnicos volvieron a recoger muestras en los puntos establecidos: entrada de Burguera, calle Isla de Córcega, Passeig del Almirant y Olivanova, y en esta ocasión los resultados confirman que los parámetros están dentro de los aptos para el baño, de hecho han sido muy buenos, según fuentes de la Conselleria.

Por tanto, desde ahora, ondea de nuevo la bandera verde en las playas de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta para el disfrute de los bañistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  7. 7 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Oliva levanta la promoción del baño de las cuatro playas cerradas este martes

Oliva levanta la promoción del baño de las cuatro playas cerradas este martes