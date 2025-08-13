Oliva levanta la promoción del baño de las cuatro playas cerradas este martes Conselleria remite al Consistorio la autorización tras los resultados de las analíticas que confirma que el agua es apta

B. González Oliva Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Oliva reabre al baño las cuatro playas que este martes tuvieron que cerrar por contaminación fecal. El Consistorio ha recibido la autorización por parte de la Dirección General de la Calidad del Agua de la Conselleria de Medio Ambiente tras conocer los resultados de los análisis realizados este mismo martes que confirman que las condiciones del agua son las adecuadas para el baño.

Cabe recordar que el cierre, como medida preventiva, se decretó tras detectarse más del doble de los valores máximos admisibles en uno de los parámetros indicadores de contaminación fecal, en las playas de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta.

Siguiendo el protocolo, los técnicos volvieron a recoger muestras en los puntos establecidos: entrada de Burguera, calle Isla de Córcega, Passeig del Almirant y Olivanova, y en esta ocasión los resultados confirman que los parámetros están dentro de los aptos para el baño, de hecho han sido muy buenos, según fuentes de la Conselleria.

Por tanto, desde ahora, ondea de nuevo la bandera verde en las playas de Terranova, Pau Pi, Aigua Blanca y Aigua Morta para el disfrute de los bañistas.

Temas

Contaminación

Playas

Oliva