Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal Los resultados de las muestras de control de calidad indican la existencia del doble de los valores máximos de parámetros microbiológicos

Playa Terranova, una de las que se han cerrado al baño este martes.

B. González Oliva Martes, 12 de agosto 2025, 15:32 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

En plena canícula y plena ola de calor, la Conselleria ha comunicado el cierre de varias playas del litoral valenciano. Se trata de cuatro arenales del litoral de Oliva, en la Safor. El motivo es el mismo que la mayoría de los cierres que se han venido produciendo a lo largo del verano: contaminación fecal.

Las muestras recogidas este lunes dentro del programa de control de calidad de las aguas de baño que realizada la Conselleria de Medio Ambiente, han identificado niveles elevados en los parámetros microbiológicos.

En concreto, Conselleria ha notificado al Ayuntamiento que las playas en las que se prohíbe el baño de manera preventiva son la de Terranova, Pau-Pi, Aigua Blanca y Playa Aigua Morta.

En estas cuatro playas, las muestras revelan el doble de los valores máximos admisibles en los parámetros indicadores de contaminación fecal, que señala una contaminación de origen residual.

Desde Conselleria informan que se está trabajando con el Consistorio para determinar el origen y que se realizar más análisis que determinarán cuándo es posible levantar la prohibición.

Por otra parte, la playa de Port Saplaya de Alboraya se mantiene cerrada, según confirman desde Medio Ambiente, sumando ya más de una semana en la que se mantiene la prohibición del baño.