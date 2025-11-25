Odontólogos piden aclaraciones a Sanidad tras el caso de la clínica de Alzira «Desconocíamos que debíamos tener una autorización. Este miércoles tenía una sedación programada con una niña y me la han suspendido», señala una odontopediatra / Sanidad replica que en este caso se necesitaba un permiso para realizar técnicas de anestesia y que el servicio de la Conselleria realiza inspecciones periódicas

Manuel García Alzira Martes, 25 de noviembre 2025, 16:24 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

Sorprendidos y pidiendo información y aclaraciones. Algunos odontólogos y odontopediatras se han puesto en contacto con LAS PROVINCIAS para solicitar a Sanidad que aclare qué tipo de autorización hace falta para efectuar una sedación como la que se realizó el pasado jueves en una clínica de Alzira y que causó la muerte a una niña de siete años y llevó a la UCI del hospital Clínico de Valencia, aunque ahora ya se encuentra en planta, a otra niña de cuatro años.

Una odontopediatra ha manifestado que existe confusión sobre si la sedación que se le practicó a estas dos niñas obliga a contar entre la cartera de servicios de la clínica con el de técnicas de anestesia y reanimación, ya que, según ha reconocido, «si es así, en muchos sitios se ha actuado de manera ilegal al realizar este tipo de sedación y creemos que existe un vacío legal que se da en la Comunitat Valenciana y no en otras autonomías».

Esta profesional, que acude a diferentes clínicas dentales, ha reconocido que en la jornada de este miércoles tenía programada una sedación de este tipo con una niña «pero me la han suspendido a raíz de todo lo que ha pasado». Ha asegurado que ha hablado con un buen número de colegas de profesión «y todos ellos me dicen que ahora tienen la primera noticia de que tenían que contar con esta autorización».

Además, ha añadido que esta misma semana, y tras el trágico caso de Alzira, han recibido un formulario de su propio colegio profesional bajo el epígrafe 'Solicitud de autorización para la modificación de centros y servicios sanitarios».

Cabe recordar que hace pocos días el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia lamentaba en un comunicado lo ocurrido, remarcaba que el tratamiento había sido realizado por una odontopediatra y por un anestesista y no deseaba realizar más valoraciones al respecto al haberse judicializado el tema. Pero no aclaraba en su nota si la clínica contaba o no con la correspondiente autorización.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han pedido a los profesionales que tengan dudas sobre permisos y autorizaciones que acudan a su colegio profesional y han insistido en que la clínica alcireña carecía del permiso para realizar esta sedación, que, según remarcaron, se incluye entre las técnicas de anestesia y reanimación, por lo que no es suficiente la presencia de un anestesista, como sí había en la clínica de Alzira, sino que el centro en sí debería haber pedido con antelación la autorización para realizar este tipo de práctica que, según Sanidad, se incluye entre las técnicas de anestesia y reanimación. Insistieron en que la clínica está autorizada para la actividad de odontologia-estomatología, «pero no para actividad anestésica por lo que, en ese caso sólo pueden administrar anestésicos locales».

Han explicado que cada centro sanitario debe especificar, en el momento de su apertura, qué servicios va a llevar a cabo en sus instalaciones, sin que, obviamente, posteriormente pueda prestar otros distintos para los que ha sido autorizado.

Además, las mismas fuentes de la Conselleria han recordado que cuentan con un servicio de inspección de establecimientos sanitarios que actúa tanto de oficio como ante alguna denuncia que pudieran recibir en el caso de observarse alguna actuación presuntamente irregular.