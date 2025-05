El nuevo plan de ordenación de la Albufera amplía el territorio protegido

Juan Sanchis Valencia Domingo, 1 de junio 2025, 00:53 Comenta Compartir

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Albufera saldrá a exposición pública los próximos días. Así lo ha anunciado esta semana el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, en un desyuno de Nueva Economía Forum. Es el primer paso para dar la luz verde a un documento básico para el paraje y que no se había actualizado desde hace treinta años.

El PORN viene a fijar las zonas que se van a proteger y que en esta revisión se extienden por la parte marina hasta los límites de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) y las Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa). Estas áreas vienen delimitadas por otras administraciones y en estos momentos no coinciden. El objetivo de la conselleria es hacer que todos los niveles de protección coincidan para simplificar el ámbito normativo.

De esta forma, la zona de protección del parque se amplía por la parte marina, según explican fuentes de la Generalitat. Hay que tener en cuenta que desde el año pasado y en este punto ya opera el Servicio de Vigilancia Marina de la Generalitat.

El objetivo de que el límite de la protección coincida con el ámbito de los LICs y Zepa es conformar una red de seguimiento de especies, hábitats y espacios protegidos marinos que permite recopilar toda la información de interés de la actividad naútica e informar sobre la importancia ecológica normativa asociada a la posidonia oceánica.

El nuevo plan incluye, por otra parte, la creación de una red de conectores ambientales a lo largo del paraje. El parque natural se encuentra en el epicentro de una zona muy antropizada como es el área metropolitana de la tercera ciudad de España en población. Es por ello un espacio que está cada vez más aislado del territorio próximo y con un nivel de fragmentación muy alta debido a la cantidad de terreno urbanizado desde el sector oeste de Silla al nuevo cauce del Turia. Además, a lo largo de los años se han desarrollado muchas infraestructuras de transporte que no han tenido en cuenta en su diseño y ejecución la necesaria conectividad para especies de flora y fauna. Por todo ello, está regulación esencial para el parque establecerá estas conexiones para permitir que la fauna y la flora salten estos obstáculos artificiales.

Este no es el primer proyecto de Plan de Recursos que se plantea. La anterior legislatura el Gobierno del Botánico puso en marcha los procedimientos para aprobar una nueva normativa. En este caso, esta estuvo muy condicionada por las obras de ampliación del puerto de Valencia en pleno debate en esos momentos. En esa época la conselleria estaba gestionada por Compromís que se oponía frontalmente a esta actuación portuaria y el plan de recursos de la Albufera se dirigió a poner trabas a este proyecto. De esta forma, ampliaba el ámbito de protección marina a una zona que afectaba a estas obras u que en teoría podía obstaculizar la actuación.

La iniciativa no salió adelante y se quedó en un proyecto inacabado más. La consellera que lo había promovido, Mireia Mollà, fue sustituida por desavenencias internas en la coalición y su sucesora, Isaura Navarro, no se lo impuso como prioridad y no impulsó el proyecto.

Cuando llegó el PP en 2023 la anterior consellera de Medio Ambiente, Salome Pradas, ya dejó claro que el área de protección de la Albufera no se iba a ampliar.

La aprobación de este documento adquiere en estos momentos una importancia especial ante la candidatura del parque natural a ser declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco. El plan de ordenación de los recursos se configura como uno de los documentos básicos para la gobernanza del parque. La actual versión data de 1995 cuando las circunstancias eran muy diferentes y desde entonces estas han cambiado configurando una realidad totalmente distinta.

También uno de los puntos del manifiesto por l'Oceanogràfic promovido por LAS PROVINCIAS y aprobado el pasado 20 de junio recoge la necesidad de aprobar el PORN de la Albufera. En concreto, el tema se aborda en el punto 8 donde se anima a la administración autonómica «a dotar al parque de un marco legislativo pendiente de renovación que lastra su preservación. El Plan Rector de Uso y Gestión y el Plan de Ordenación de Recurss Naturales son dos herramientas imprescindibles».

Ahora el siguiente documento pendiente es la aprobación del Plan de Uso y Gestión del parque (PRUG) que está anulado en parte por una sentencia del Tribunal Supremo en 2012. Ha habido varios intentos de revisarlo pero hasta el momento no ha dado sus frutos. Los administradores del PP tenían uno preparado en 2015, pero la llegada del Botánico dejó el proyecto sobre la mesa. Durante los ocho años que los gestores de Compromís estuvieron al frente de este departamento no consiguieron llevarlo a buen término y ahora la actual conselleria ha empezado a tramitarlo.