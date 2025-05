«Las obras contra inundaciones están igual y corremos el mismo riesgo que el 28 de octubre»

Juan Sanchis Valencia Miércoles, 28 de mayo 2025, 10:46 | Actualizado 11:54h. Comenta Compartir

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de la Albufera saldrá a exposición pública en junio. Este es uno de los anuncios que ha hecho el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, durante su intervención en Nueva Economía Forum.

El PORN que actualmente está vigente data de 1995 y lleva treinta años sin actualizarse. El impulso a la normativa es una demanda de todos los sectores implicados en la Albufera que están a la espera de que salga a la luz para participar en el proceso.

Este documento contempla las zonas que se van a proteger, definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas de su ámbito territorial, determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de conservación y promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los recursos naturales que lo precise, entre otros objetivos.

El conseller también ha anunciado el impulso a una serie de parques fluviales como complementarios a las infraestructuras pendientes en zonas inundables que servirán como zonas para mitigar el impacto de las inundaciones. Supondrá una planificación estratégica que integre la regeneración territorial de las zonas afectadas por las riadas y que abarcará las más de 3.900 hectáreas de suelo rústico en las riberas del Turia y del sistema Poyo/Lasaleta. Es un proyecto que se está trabajando con expertos de la Universitat Politècnica y que se tiene que sumar a las obras estructurales pendientes del Gobierno.

Martínez Mus ha indicado que su conselleria lleva gastados 600 millones en tareas de reconstrucción de la dana y ha reiterado que el 21 de junio el metro estará funcionando con completa normalidad. También ha indicado que la CV-36 entrará en funcionamiento en las próximas semanas.

Por otro lado, ha lamentado el ritmo al que están desarrollándose las obras contra inundaciones (actuaciones como la conexión de La Saleta con el nuevo cauce o del barranco del Poyo) y ha señalado que en estos momentos «corremos el mismo riesgo que el 28 de octubre».

«Las obras de canalización que hay que hacer ya se sabían, porque están todas previstas en el plan de cuenca y no se han hecho. Su tramitación sigue a paso ordinario y no estamos en una situación ordinaria. Tengo muchos reproches que hacer al Gobierno. No hemos avanzado ni un paso en hacer lo que sabemos que se ha de hacer», ha afirmado el conseller.