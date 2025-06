Las notas políticas del curso: la pública suspende a Rovira y el Consell evalúa a la ministra: «No presentado»

Joaquín Batista Valencia Jueves, 19 de junio 2025, 02:31 Comenta Compartir

Los alumnos valencianos no son los únicos que han recibido este miércoles las notas de su evaluación final, coincidiendo con el último día del curso. ... También los representantes educativos, a través de actos y declaraciones con altas dosis de carga política. La plataforma en defensa de la enseñanza pública, que ejerce la oposición a las políticas del PP desde las aulas y la calle, ha escenificado la entrega de un boletín al conseller José Antonio Rovira con cero sorpresas en el contenido. Todo suspensos. Y en su réplica al acto la Conselleria de Educación, por boca del secretario autonómico, Daniel McEvoy, ha aprovechado para evaluar a la ministra Pilar Alegría por el papel jugado por su departamento (ninguno a juicio del Consell) en las políticas de reconstrucción que atañen al ámbito educativo valenciano. Básicamente que el Gobierno no ha aportado ni un euro para ayudar con la reparación de centros y que tras una reunión telemática celebrada en noviembre no ha vuelto a contactar con la administración valenciana.

El boletín de notas para el conseller «suspende de manera general todas las áreas clave, poniendo de manifiesto el deterioro progresivo de la enseñanza pública». De ahí que la entidad, que integra a sindicatos de izquierda, las federaciones de Ampas mayoritarias en las tres provincias, asociaciones de directores y de alumnos y a organizaciones como Escola Valenciana, haya pedido de nuevo su dimisión. En los actos reivindicativos (también organizados de manera paralela en Alicante y Castellón) se ha denunciado «el retroceso en derechos lingüísticos y la falta de medidas para garantizar la competencia comunicativa en valenciano de todo el alumnado», la «paralización» del plan Edificant, las deficiencias en el transporte escolar, haciendo hincapié en los problemas que afectan a los alumnos de centros de Especial, la pérdida de docentes por la nueva organización de las plantillas, las condiciones térmicas de los centros, el distrito único en la admisión, los «recortes horarios» en FP y las carencias de los centros afectados por la dana, así como la respuesta «lenta e insuficiente» de la administración. Noticias relacionadas El castellano se impone por la mínima en la admisión de alumnos para el próximo curso Los colegios más disputados de la Comunitat Valenciana para el próximo curso Desde el departamento autonómico han respondido con unas declaraciones de McEvoy, que ha defendido los trabajos realizados en centros afectados, la gestión de los servicios de transporte y comedor para alumnos y docentes desplazados o el «gran esfuerzo en materia de inclusión». «Creo que el balance no es malo», ha añadido el número dos de Rovira, antes de referirse al tratamiento de las lenguas oficiales en las aulas, una de las principales críticas de la plataforma. «Se ha puesto en marcha la ley de libertad educativa, que da la palabra a las familias para que elijan la lengua base de sus hijos, y consideramos que ha sido un gran éxito para ellas», ha dicho. «En cuanto a las notas, en todo caso se las pondría a la ministra de Educación, un 'No presentado'. Aquí no ha venido para nada y en nada nos ha ayudado», ha sentenciado, en referencia a las críticas del Consell por la falta de colaboración del departamento estatal en la reconstrucción.

