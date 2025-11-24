Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros
Bernabé, con Mompó, Mazón, Sánchez y Morant, en el Cecopi del 31 de octubre. EFE

La noche de Bernabé mientras el Cecopi dormía: llamadas con la jueza de guardia, ducha y primer reporte de fallecidos

«La magistrada me llamaba a mí porque no se hacía con nadie de Emergencias», cuenta la delegada del Gobierno

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:14

Comenta

En las horas de silencio del Cecopi, que se fue a descansar mientras miles de valencianos luchaban por volver a su casa o por ... legar hasta sus seres queridos en la madrugada del 30 de octubre, la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, se fue a casa, se duchó y siguió trabajando. Bernabé ha explicado a este diario que estuvo haciendo llamadas toda la noche porque la jueza de guardia que estaba encargada del levantamiento de cadáveres «no encontraba a nadie en la Conselleria de Emergencias» y necesitaba un sitio en el que trabajar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  4. 4 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  5. 5 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  6. 6 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  7. 7 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  8. 8 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  9. 9 Un anciano muere atropellado por un camión en Algemesí
  10. 10 Aemet anuncia lluvias este martes en la Comunitat y activa un aviso naranja por viento y fenómenos costeros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La noche de Bernabé mientras el Cecopi dormía: llamadas con la jueza de guardia, ducha y primer reporte de fallecidos

La noche de Bernabé mientras el Cecopi dormía: llamadas con la jueza de guardia, ducha y primer reporte de fallecidos