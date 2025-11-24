Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Susana Camarero, en el Congreso. EFE

Camarero defiende su gestión ante el Congreso y evita opinar sobre la de Mazón y Pradas

«Hicimos todo lo que pudimos», afirma la vicepresidenta ante los reproches de la izquierda, y replica señalando el saqueo de la residencia de Paiporta por la inseguridad posterior a la dana a causa de la inacción del Gobierno

Burguera

Lunes, 24 de noviembre 2025, 14:13

Un punto de contención ha aparecido en la comisión del Congreso que investiga la dana. Un punto de contención respecto a la semana pasada, cuando ... la presencia del president en funciones Carlos Mazón provocó una hiper excitación de los diputados. Esta vez, ante la presencia de la vicepresidenta Susana Camarero, la izquierda ha mantenido un tono duro y muy crítico, pero la consellera ha podido contestar. La vicepresidenta se ha fajado sin salirse de su carril. Camarero ha defendido la actuación de su conselleria asegurando que el día de la dana hizo todo lo que se pudo, una gestión puesta en duda por el PSOE, Sumar, ERC, PNV o Bildu. La también portavoz del Consell ha aprovechado para considerar que la actuación del Gobierno central sí debería ser objeto de crítica en la comisión y ha arremetido con dureza contra los ministerios de Interior y Defensa, además de deslizar también críticas respecto al papel de Pilar Bernabé o de las agencias estatales Aemet y CHJ. En el caso del Consell, Camarero ha evitado hacer valoraciones de la gestión del propio Mazón, así como de la consellera Pradas o del secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, todos ellos dimitidos o cesados.

