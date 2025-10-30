Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Marco, con la tarta de cumpleaños que le ha preparado su madre. IVÁN ARLANDIS

El niño de Picanya con miedo a celebrar su cumpleaños

Marco nació un 29 de octubre de 2013 | «Hacía media hora que había soplado las velas cuando empezó a entrar agua en nuestra casa el pasado año», señala Miguel Ángel, padre del menor | «Me gustan mucho las celebraciones, pero la ilusión que tengo por mi cumpleaños se ha visto manchada por esa tristeza«, afirma el joven que este miércoles alcanza los 12 años

Moisés Rodríguez

Moisés Rodríguez

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:28

Comenta

El 29 de octubre nunca ha sido un día más para Marco. Durante un década, tanto para él como para el resto de la familia ... la antepenúltima jornada de octubre era sinónimo de felicidad absoluta. Desde hace 365 días, esa agradable sensación mutó en un crisol de sensaciones donde el agua, el barro, la tristeza y el miedo que trajo la dana aportaron las connotaciones negativas. Marco ha llegado a sentirse culpable y a temer a ese 29 de octubre que él había relacionado toda su vida con tartas, velas y regalos. Ahora sus padres, Miguel Ángel y Sandra, su hermano Samuel y el resto de sus allegados tienen la misión de extirpar todo lo feo que insertó la dana en el día del cumpleaños de Marco.

