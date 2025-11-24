'Ninguna silla vacía', el homenaje a las víctimas de violencia de género en Valencia En el acto se ha recordado a las 38 mujeres y los 3 niños asesinados en lo que llevamos de año

R. V. Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:18

La violencia de género es una de las lacras que se mantienen en la sociedad actual y para conmemorar que este martes se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se ha celebrado este lunes en Valencia el acto '25-N: Ninguna silla vacía' en la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Allí se ha recordado a las 38 mujeres y a los tres menores de edad asesinados en España durante 2025. En el acto, al que han asistido representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se ha leído un manifiesto y se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas.

De las 38 mujeres y tres niños que han sido asesinados víctimas de la violencia machista, de ellos, dos mujeres y un niño fueron en la Comunitat. En cuanto a las denuncias y órdenes de protección, en el segundo trimestre de 2025 se presentaron 6.982 denuncias en la Comunitat -el 13,8% de las 50.737 de toda España- y se solicitaron 1.250 órdenes de protección -el 11,8% de las 10.588 de las incoadas en ámbito nacional-.

Por provincias, en la de Alicante se interpusieron 2.731 denuncias (el 39,1% del total de la Comunitat) y 467 órdenes de protección (37,4%); en la de Castellón, 772 denuncias (11,1%) y 176 órdenes de protección (14,1%) y en la de Valencia, 3.479 denuncias (49,8%) y 607 órdenes (48,6%).

En el acto celebrado en el claustro del Palau del Temple se han colocado sillas con los nombres de cada una de las víctimas de la violencia de género en España durante 2025. Este homenaje ha finalizado con la lectura de las asesinadas y posteriormente se ha guardado un minuto de silencio presidido por la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

«La violencia contra las mujeres exige una respuesta sin ambigüedades, sostenida en recursos y en políticas públicas», ha expresado la delegada del Gobierno durante su intervención, en la que ha cargado contra los «discursos negacionistas» y ha advertido de que estos «generan desprotección, desacreditan a las víctimas y erosionan a los consensos que sostienen la igualdad».

Los internos que cumplen condena en centros penitenciarios por delitos de violencia de género, a 30 de septiembre, eran 8.162 en toda España, 1.245 de ellos en la Comunitat (15,3%). La provincia de Alicante cuenta con 389 internos (31,2% del total); la de Castellón, 214 internos (17,2%) y la de Valencia, 642 internos (51,6%).

Según los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, el total de casos activos en el sistema VioGén en el ámbito nacional a 31 de octubre de 2025 fue de 104.770 casos, de los que 17.675, lo estaban en la Comunitat (16,9%). Por provincias, la de Alicante tiene 6.946 casos activos (39,3% del total); la de Castellón, 2.720 casos activos (15,4%) y la de Valencia, 8.009 casos activos (45,3%).

A 31 de octubre, de los 820 municipios españoles que acceden efectivamente al sistema VioGén de coordinación para atender y proteger a las víctimas de violencia de género, 130 pertenecen a la Comunitat, la segunda con el 15,9% de los convenios firmados, y Valencia es la provincia con más convenios (7,6%).

A 30 de septiembre de 2025, 3.850 usuarias figuraban activas en el Servicio ATENPRO, el 19,1% de las 20.120 en España. Por provincias: en la de Alicante: 1.413 (36,7% del total de la Comunitat), en la de de Castellón: 437 (11,4%) y en la de Valencia: 2.000 (51,9%).

Respecto al sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual (dispositivos COMETA), un total de 486 parejas de dispositivos telemáticos de seguimiento de las prohibiciones de aproximación estaban activos a 30 de septiembre de 2025, el 11% del total nacional (4.511 dispositivos activos), con la siguiente distribución: provincia de Alicante: 124 terminales (26% del total); provincia de Castellón: 141 terminales (29%) y provincia de Valencia: 221 terminales (45%).

En cuanto al servicio 016, el total de las consultas atendidas en este servicio durante el mes de septiembre de 2025, fue de 11.776 en España, de las cuales 1.274 consultas (un 10,8%), se realizaron desde la Comunitat Valenciana. Por provincias, la de Alicante recibió 463 consultas (36,3% del total); la de Castellón, 145 consultas (11,4%) y la de Valencia, 666 consultas (52,3%).