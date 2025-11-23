Compromiso con la igualdad y la eliminación de la violencia

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:56 Compartir

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Torrent, a través de la Casa de la Dona, ha organizado un amplio programa de actividades del 24 al 28 de noviembre, con la finalidad de sensibilizar, prevenir y visibilizar la lucha contra cualquier forma de maltrato. Bajo el lema 'No estás sola', la ciudad invita a toda la población a participar en talleres, charlas, proyecciones, actos institucionales y espacios comunitarios que refuerzan el compromiso colectivo con una sociedad igualitaria y libre de violencia.

La programación se iniciará hoy lunes, de 17 a 19.30 horas, en la Avenida al Vedat (junto al metro Avinguda), con una mesa informativa que incluirá folletos, merchandising, un taller de chapas, un taller de crochet de lazos morados y la grabación del pódcast 'Rebélate contra la violencia hacia las mujeres', a cargo del colectivo feminista Manolitas a la fresca. Esta primera actividad pretende fomentar la reflexión ciudadana sobre las desigualdades estructurales y promover una actitud activa frente a la violencia machista.

El acto institucional central tendrá lugar mañana martes a las 12 horas, a las puertas del Ayuntamiento, con la lectura del manifiesto y tres minutos de silencio en memoria de las víctimas. Ese mismo día, el Centro de Formación para Personas Adultas acogerá dos talleres de resolución pacífica de conflictos (a las 17 y 18.30 horas), reforzando la apuesta municipal por la educación en valores de convivencia y respeto. La formación y la prevención ocuparán un papel relevante el miércoles. A las 11 horas, en la sede de la Asociación Asoginter, se celebrará la entrega de diplomas del curso de Promotoras y Promotores por la Igualdad y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, impulsado por la Casa de la Dona para capacitar a la ciudadanía en la detección de situaciones de violencia. Por la tarde, a las 17.30 horas en la Casa de la Dona, la experta Celia Garrido Benito ofrecerá la charla 'La violencia vicaria', centrada en esta manifestación especialmente grave de violencia que utiliza a los hijos como instrumento de control.

La educación en igualdad dentro de las aulas será la protagonista del jueves 27. A las 10:00 horas en la Casa de la Dona se presentarán los talleres escolares para el curso 2025-2026, centrados en el buen trato, la corresponsabilidad, la resolución pacífica de conflictos, la música por la igualdad y la prevención de la violencia digital. Ese mismo día se impartirán talleres de defensa personal para mujeres, con dos turnos (17 y 18.30 horas), abiertos a inscripción.

El viernes 28 se celebrará el vídeo fórum violeta, que incluirá la proyección del filme 'Soy Nevenka', de Icíar Bollaín, a las 17.30 horas en la Casa de la Dona. La actividad recupera el testimonio real de Nevenka Fernández, símbolo de resistencia frente al acoso sexual y laboral. Posteriormente, la Falla Escultor Vicent Pallardó acogerá una charla sobre violencia sexual en contextos festivos, destinada a reforzar la prevención también en los espacios de ocio.

Durante toda la semana se desarrollará la campaña 'No estás sola', que incluirá un documento participativo para que las personas asistentes identifiquen puntos oscuros o mal iluminados de la ciudad con el fin de mejorar la seguridad urbana desde una perspectiva de género.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado que el programa «reafirma el compromiso municipal con la igualdad y la protección de las mujeres, implicando a toda la sociedad torrentina en una responsabilidad colectiva basada en la educación y el respeto». Asimismo, la concejala de la Mujer, Amparo Chust, ha destacado que «las acciones de la Casa de la Dona buscan no solo sensibilizar, sino ofrecer herramientas reales de apoyo, formación y fortalecimiento».