El nerviosismo de los pacientes del Moliner: «No sabemos cuándo nos vamos y en Mislata ni hay cafetería»

La incertidumbre sobre qué va a pasar con su futuro se apodera de los pacientes y familiares del hospital Doctor Moliner. Nadie les ha comunicado ... cuándo se va a producir el traslado para abandonar el centro de Porta Coeli y hasta que la semana pasada les dijeron que irían a Mislata, tampoco conocían su destino. Este martes algunos de estos pacientes han apoyado la concentración protesta de los sindicatos y trabajadores en la puerta del Moliner para mostrar su preocupación y malestar por esta falta de información.

Mientras tanto, reconocen que esta situación les afecta. Es el caso de José Cifre, paciente con movilidad reducida que siente «mucha incertidumbre» sobre este cierre. «Hasta la semana pasada no se nos informó a los pacientes de cómo iba a ser el proceso, porque hasta entonces no sabíamos si íbamos a ir al Padre Jofré, al Militar o dónde. Le preguntabas a los trabajadores y tampoco tenían ni idea de lo que iba a pasar, cada uno contaba una cosa diferente, ha sido un poco desesperante todo esto», lamenta el joven, uno de los que siguen ingresados en el centro.

Él será uno de los 78 que trasladarán a Mislata, pero tampoco conoce el día y la forma en que se llevará a cabo ese viaje. «Comunicación oficial de qué día nos trasladan tampoco tenemos. Esto provoca nerviosismo, porque no tenemos claro qué va a pasar, y eso en nuestra situación, aquí ingresados y con dependencia para casi todo, no es bueno», añade José.

Desde el pasado 16 de abril el centro ya no admite nuevos ingresos, y todos los que se obtienen el alta van vaciando el hospital, que ahora tiene unos 50 pacientes menos que en el primer trimestre del año. «Cada vez quedan menos enfermos porque se dan altas y no llega nadie nuevo, somos muchos menos en el hospital, eso se nota», asegura.

Y ahora que ya conocen el centro al que van a ser trasladados, los pacientes no saben las condiciones que se encontrarán en el Militar, que aún sigue en obras de reforma, y de hecho carece de servicios para pacientes y familiares. «No hay cafetería en Mislata en todo el centro y me han dicho que tampoco hay servicio de cocina», indica José. De hecho, será un cátering de una empresa la que lleve la comida allí, al no tener esa cocina propia. En un futuro, según ha informado Sanidad a los trabajadores, sí está prevista la construcción de una cocina y una cafetería en el recinto del hospital Militar, pero al menos en esta primera fase, cuando este verano lleguen los pacientes, no habrá nada de eso.

Otra de las pacientes molestas por la situación es Amparo Inglés. «No nos dicen nada. A todos los que quedamos nos dicen que iremos a Mislata, pero ya está. Yo llevo ocho meses aquí y lo que me queda», explica la mujer. «El personal tampoco tiene ni idea de cuándo nos vamos. Y todo esto afecta, estamos en un 'ay' porque no se sabe cuándo serán los cambios, cuándo hay que irse, y en mi situación no es recomendable estar así, tengo muchos nervios por si tendré suficiente terapia de rehabilitación para mí, si la habitación será amplia o compartida, lo estoy pasando mal con todo esto», añade.