La angustia de un músico nómada en Valencia: «Me robaron mi modo de vida»

John es el vivo ejemplo de la persona bohemia. Músico nómada, este joven francés decidió hace unas semanas echar a rodar, pero no como una ... hoja movida por el viento ni a bordo de un velero llamado 'Libertad'. Su objetivo sí era surcar el Mediterráneo, pero su litoral y a lomos de su bicicleta, con una mochila y una maleta en las que llevar lo estrictamente necesario para buscar fortuna. Su destino, la Costa del Sol: «Málaga o Marbella, quiero probar suerte allí».

Su equipaje lo completaban su instrumento de cuerda y una megafonía portátil. Ahora, a su paso por Valencia, se ha visto abocado a pedir ayuda en la puerta del centro comercial Gran Turia. No es un indigente, sino una persona acostumbrada a vivir lo imprescindible, pero a quien de repente le falta algo necesario para conseguir unos ingresos mínimos. Más bien, se lo robaron: ese altavoz que utilizaba para tocar en la calle a cambio de unas monedas con las que quisieran obsequiarle los viandantes de la ciudad de turno. «Me quitaron mi modo de ganarme la vida», lamenta John.

Sucedió en Barcelona. Al menos conservó su bicicleta y el teléfono móvil, que continúa cargando donde puede. Y el instrumento de cuerda, de origen turco, con el que interpreta a modo de regalo el recurrente 'Bella ciao' a cualquiera que quiera ayudarle. «Lo siento, no hablo español», comenta con amabilidad. En cambio, sí tiene un cartel en castellano, en el que explica la situación en la que se ha visto por culpa de algún amigo de lo ajeno: «Hola. Me robaron el altavoz JBL en Barcelona. Necesito comprar un altavoz pequeño para que me escuchen cuando toco. Es mi única forma de sobrevivir».

John no quiere dar la imagen de ser un sin techo o un indigente. De hecho, en su asentamiento circunstancial no deja de mostrar la bicicleta con la que sigue desplazándose y su monopatín. También cuenta con un par de micrófonos, su instrumento (que siempre acuna en su regazo, no vaya a tener otro disgusto) y su teléfono móvil. Salió de París preparado, ya que completa su kit de supervivencia con cargadores.

De hecho, el teléfono es lo que le salva. Posiblemente para mantenerse en contacto con alguien en Francia, y también para lograr lo necesario en cada parada. «Busco un camping donde dormir, llego sin problemas gracias al GPS», comenta. Llegó a Valencia este miércoles 1 de octubre. Venía de paso y ahora no va a echar raíces, pero tampoco se va a marchar de forma precipitada: «Me ha gustado mucho la ciudad, así que posiblemente me quede un par de días más aquí».

Pero no olviden que a pesar de que John es un bohemio, tiene un objetivo claro: «Quiero llegar a Andalucía». Y ese ladrón que le puso la zancadilla en Barcelona no ha hecho sino reafirmar a este músico francés en su reto. Su arte se escuchará en los próximos días en la Costa del Sol, pero seguro que dentro de un tiempo, cuando plantee la siguiente aventura, recordará a Valencia como la ciudad que le cobijó cuando parecía que lo más sensato era volver a casa. Pero John no se rinde. Al contrario, cada vez que interpreta 'Bella ciao' está más convencido de completar su desafío.