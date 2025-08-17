Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo en plena ola
Cuatro jubilados pasean abrigados. Manuel Molines

El municipio valenciano que ha dormido con manta en «uno de los días más cálidos desde al menos 1950»

La Comunitat Valenciana se ha enfrentado a uno de los fines de semana más calurosos desde hace décadas

D. Merino

Domingo, 17 de agosto 2025, 13:14

Triple ración de calor intenso para los valencianos este fin de semana. Desde el sábado y hasta el próximo lunes la Comunitat Valenciana se enfrenta a unas temperaturas extremas que han obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar una alerta roja con la consiguiente batería de advertencias y precauciones que eso conlleva para la ciudadanía.

Mientras pasa este calor extremo, los valencianos se ven obligados a hacer malabares para sobrellevar el día de la mejor manera posible. Y es que el mercurio no afloja ni por la noche, si no que se lo digan a localidades como Benicàssim o Rossell con mínimas de 31 y 30 grados, respectivamente.

En el otro extremo, y como si se tratara de la aldea gala que resiste a los romanos en 'Asterix y Obélix', está el municipio de El Toro que ha tenido una plácida noche con temperaturas mínimas de 9,2 grados. Algo similar a Casas Bajas, donde el mercurio ha bajado hasta los 10,7 grados, según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) en su web oficial.

Dónde ha hecho más frío

LOCALIDAD TEMPERATURA
El Toro 9,2
Casas Bajas 10,7
Bocairent 12
Ares del Maestrat 12,3
Vilafranca 12,6
Morella 13,1

Previsión para el domingo

La Comunitat Valenciana vivirá una jornada de domingo con temperaturas extremadamente elevadas y cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Además, el viento soplará flojo variable a primeras y últimas horas, con predominio durante las horas centrales de flojo del sur en Alicante, y del este y sureste en el resto, con aumentos ocasionales de intensidad, según señala la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

