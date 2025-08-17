Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este domingo 17 de agosto en plena ola Aemet amplía la alerta roja durante una jornada más ante unas previsiones que apuntan al día más caluroso desde 1950

Continúan las jornadas tórridas en la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado el aviso rojo por temperaturas extremas este domingo en zonas del interior del litoral sur de la provincia de Valencia y Alicante donde se esperan valores por encima de los 42 grados. Una alerta que estará vigente desde las 11.00 hasta las 20.00 horas.

Además, el organismo estatal también ha activado un aviso naranja en el resto de la geografía valenciana durante practicamente toda la jornada, desde las 11.00 hasta las 21.00 horas.

Con este popurrí de acontecimientos es normal que los mercurios no hayan dado un respiro a los valencianos ni siquiera por la noche. Y es que varios municipios de la terreta no han bajado de los 30 grados. Es el caso de Benicàssim o Rossell con mínimas de 31 y 30 grados, respectivamente.

En este sentido, los termómetros se han disparado desde primera hora del sábado, dejando a las 12.00 horas máximas de 40,3 grados en Quesa o 39,8 en Xàbia, según datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) en su web oficial.

Dónde ha hecho más calor hoy hasta las 12.00 horas LOCALIDAD TEMPERATURA Quesa 40,3 Xàbia 39,8 Vilamarxant 39,4 Chiva 39,5 Ontinyent 39,5 la Barraca d'Aigues Vives 39,3 Xixona 39,3 Almiserà 39,2 Barx 39,2 Pedralba 39,1

Se continuará con valores significativamente elevados en amplias zonas de la Comunitat Valenciana. Por provincias, en Valencia, el mercurio alcanzará los 43º de máxima en Ontinyent, 40º en Requena, 38º en València y 37º en Gandia. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 22º de Requena, 25º en Ontinyent, 26º en Gandia y 27º en València.

En la de Castellón, los termómetros anotarán 40º de máxima en la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana, 37º en Vinaròs y 36º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 21º de Morella y los 25º de Vinaròs, la Vall d'Uixó y Castelló de la Plana.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 44º en Orihuela, 43º en Elche, 41º en Alcoi, 39º en Dénia y 38º en Alicante. Las mínimas serán de 23º en Orihuela, 24º en Elche y 25º en Alcoi, Dénia y Alicante.

Por su parte, el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este domingo el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales extremo en toda la Comunitat Valenciana.