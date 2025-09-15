El municipio de la Comunitat Valenciana que superó los 33ºC este domingo El municipio de Catral, en Alicante, registró la temperatura máxima de la jornada

Quien pensaba que la llegada de septiembre traería consigo un descenso de las temperaturas, estaba muy equivocado. El mercurio sigue registrando valores muy por encima de lo habitual para esta época del año. De hecho, este domingo se superaron los 33 ºC en algunos municipios.

Concretamente, Catral, en Alicante, registró la temperatura más alta este domingo, alcanzando los 33,4 ºC durante las horas centrales del día. El ranking lo completan Requena (33,3); Altea (33,2) y Villena y El Genovés con 33ºC, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).

Además, las noches continúan siendo muy cálidas, y el mercurio no desciende lo suficiente como para favorecer un descanso adecuado. En la noche del domingo al lunes destacan los 25,3 ºC de Tabarca, los 24,9 ºC de Benidorm y los 24,8 ºC de Santa Pola como temperaturas mínimas, lo que dificulta el descanso en algunos puntos de la Comunitat.

En otros, por el contrario, ha sido necesario incluso taparse. Es el caso de El Toro, con una mínima de 5,5 ºC, o de Bocairent, donde el termómetro bajó hasta los 9,9 ºC.

Previsión del tiempo para el lunes 15 de septiembre

Cielo con intervalos matinales de nubes bajas, tendiendo a cielo despejado al mediodía y nubosidad de evolución diurna en el interior de Castellón. Baja probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta por la tarde en el interior norte de Castellón. Temperaturas mínimas con pequeños cambios; máximas en ascenso en el interior de Valencia y sin cambios en el resto. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a componente este por la tarde.

Previsión del tiempo para el martes 16 de septiembre

Cielo con intervalos nubosos. Baja probabilidad de chubascos en litorales de Valencia y Castellón durante la primera mitad del día, y en el interior de Castellón por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable por la mañana, tendiendo a componente este a partir de mediodía.